Тренер назвал 5 важных правил здоровой жизни, которые действительно работают

Что именно нужно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

5 главных правил для здоровой жизни

1. Ешьте только за столом

Современные люди едят всюду - в булочной, в машине, в кино, на диване, в спальне, во время разговора. Это существенно увеличивает количество потребленных калорий, а затем и охват талии. Ешьте есть только за столом, без телефона в руках. Только вы, стол и еда. Это должно быть ваше железное правило

2. Ешьте конкретное количество раз в день

Вы можете есть пять раз маленькими порциями или дважды в день с полным набором блюд. Решать только вам, с точки зрения здоровья, не важно: часто, но мало или редко, но много. Однако определите количество приемов пищи, приблизительное время каждого из них, и дайте им названия. Не употребляйте никакой пищи между запланированными приемами. В противном случае, как и при несоблюдении первого правила, лишние калории будут накапливаться в течение дня.

3. Не пейте сладкие газированные напитки

Фанта, соки, компоты и другие сладкие напитки - это лишние калории без ощущения сытости. Яблоко насыщает, а сок - нет. Знайте, если нет сытости, вы будете чувствовать голод, а он влечет за собой переедание.

4. Проходите ежедневно 7 тысяч шагов

Ходьба - это самый простой способ сжечь калории. Возьмите себе за правило, которое добавит энергии, не ложитесь спать, не пройдя это расстояние.

Порция фруктов и овощей каждый день

Овощи и фрукты низкокалорийные и заполняют желудок, оставляя меньше места для вареников с капустой. Обещайте каждый день съедать минимум одну порцию овощей и фруктов. Ешьте их в начале каждого приема пищи, когда вы еще голодны, чтобы они больше смаковали и полюбились со временем.