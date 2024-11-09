Тренер назвал три эффективных совета по борьбе с голодом

Проблема, с которой часто встречаются люди, желающие похудеть, - это чувство голода. Проблема в том, что пища, которую потребляют люди, не сытна, а наоборот - ведет к перееданию.

Как лучше всего бороться с голодом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Договоритесь с собой о четком режиме питания

Многие люди путают голод с желанием поесть, которое возникает не из-за физиологической потребности, а из-за эмоций, скуки или привычки. Например, от надкушенного печенья или колбасы в холодильнике трудно удержаться, даже когда сыт. Это желание мозг формирует как автоматическую реакцию на определенные ситуации или эмоции, и он подталкивает нас назвать это голодом.

Чтобы лучше контролировать свой аппетит, важно установить четкие приёмы пищи и не отвлекаться на перекусы. Назначьте себе определенные часы для еды и соблюдайте их. Если сможете игнорировать эти условные рефлексы, со временем они снизятся и больше не будут провоцировать вас есть без настоящей потребности.

Найдите интересное занятие

Если голод возникает от скуки, найдите новые интересные занятия - такие, которые помогут отвлечься от желания есть. Мозг стремится к удовольствию, и если его нет в форме деятельности или общения, он может сфокусироваться на пище как самом простом источнике удовольствия. Займитесь саморазвитием, общением или физической активностью, которые доставят настоящее удовольствие и уменьшат навязчивые мысли о еде.

Еда должна быть сытной

Настоящий голод может возникать, если питание недостаточно сытно. И здесь важна не столько калорийность, сколько насыщенность пищи - действительно ли она удовлетворяет аппетит. Калорийные продукты, такие как жирное мясо или торты, могут быть сытными, но лучше обращать внимание на продукты, которые обеспечивают больше сытости на меньшее количество калорий, таких как овощи, белки и продукты с высоким содержанием клетчатки.