Винник та Полякова розповіли, скільки часу витрачають на дуже важливе заняття

Олег Винник та Оля Полякова (колаж РБК-Україна)

Олег Винник та Оля Полякова зробили несподівані зізнання

Олег Винник, Оля Полякова та інші зірки поділилися рецептами здорового сну. Так, у програмі "Ранок з Україною" головний серцеїд країни зізнався, що лягає спати зі сходом сонця, а про який-небудь режим сну мова у співака навіть не йде.

"В крайній час я засинаю, коли на вулиці світло, і я закриваю всі штори, щоб хоч якось поспати", - розповів в ефірі каналу "Україна" Олег Винник.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

"Королева ночі" Оля Полякова зізналася, що ніколи не користується будильником.

"У мене немає будильника, у мене є менеджер. Він приходить і робить так: "Вставай!". Є час розкидати камені, і є час збирати камені. Коли мені стане тяжко, я, може, сяду в якийсь проект пафосний і буду сидіти там в кріслі, розвертатися до учасників і більше нічого не робити. А поки що мені треба працювати!" - поділилася Полякова.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також про свій сон розповіли інші популярні артисти. Наприклад, для сексуальної Даші Астаф'євої важлива кожна хвилина сну. Артистка не нехтує вільним часом і навчилася спати в перервах між зйомками.

"Нафарбована, в перуці і своєму сексуальному домашньому костюмі піднімала ніжки вгору і спала", - розповіла Астаф'єва.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Мегапопулярний Дзідзьо з жахом згадує той час, коли через щільний графік, три місяці поспіль спав по дві години на добу, але все ж роботу артист ставить на перший план.

"А це не так важливо - спати. Важливо - робити більше. Я вам скажу, що з ранку у мене, наприклад, є цей спокій, коли я можу сісти, подумати і відчувати. Ці почуття загострюються і тоді я більше пишу, творю і створюю", - розповідає Дзідзьо.

Дзідзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Деяким зіркам буває не до сну через дивні речі. Зокрема, MELOVIN час від часу бачить у сні, на перший погляд, моторошні речі.

"Мені наснилось, що вбили Монро, і я їй про це написав, тому що дуже нервував. Сказав їй: "Монро, ти там будь здорова і обережна", бо я не люблю такі сни. Але, якщо ти вмираєш уві сні - це дуже добре, до речі, я дуже люблю вмирати у снах", - здивував заявою MELOVIN.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Раніше Оля Полякова з доньками похвалилися точеними фігурами в спортзалі.

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