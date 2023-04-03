Женское поведение, напрочь убивающее мужское желание

Некоторое женское поведение может отталкивать мужчин и убивать всякое желание, особенно, когда речь идет об интимной сфере жизни.

Пассивность

И речь идет не о ролевых играх, где девушка изображает пассивность. Мужчин раздражает когда партнерша совсем не проявляет инициативу во время близости - буквально лежит и ждет, пока все кончится.

Неуверенность в себе

Вы можете стесняться размеров груди или попы в реальной жизни, но когда дело дошло до интима - поздно прикрываться простыней. Как и просить полностью погасить свет, или задавать вопросы из серии "Я толстая? Только честно!"

Запомните, сексуальное желание мужчины появляется задолго до того, как вы разделись. И, если оно действительно сильно, то целлюлитом вы его точно не сможете убить.

Командный тон

Это правда, что мужчину постоянно нужно чему-то учить. Но не в приказном тоне: поверни туда, нажми сюда, сделай так... Дело именно в интонации. Ибо одно дело - нежно-мурлычаще шептать на ушко свои желания, а другое - приказывать.

Жертвенность

Если вы считаете, что какие-нибудь виды секса (например, оральный) не для вас, так и скажите. Не нужно оказывать мужчине услугу, а тем более с выражением отвращения на лице. Такие моменты нужно проговаривать, а не идти на жертвы.

Неряшливость

Здесь четких правил нет. Кого-то может заводить эпиляция "под ноль", а кого-то - волосы в некоторых участках тела. Или дорогие духи, или легкий запах пота. Здесь важна не внешность, а любовь девушки к себе. Если она себя любит и уважает, то будет ухаживать за своим телом.

Незаинтересованность

Если вы ведете себя отстраненно, и мужчине нужно постоянно спрашивать приятно ли вам. Если неохотно поддерживаете любую инициативу, как изменение позы или места. Отвлекаетесь на телефонные звонки и сообщения. Да еще спрашиваете: "Ты уже все?", вы убиваете любое, даже самое сильное желание продолжать и тем более повторять.