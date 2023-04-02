5 самых сильных фраз, на которые "ведутся" мужчины

Не секрет, что мужчины любят приятные слова, комплименты и иногда даже лесть в разумной дозировке. Мудрые женщины могут этим пользоваться, взяв на вооружение сильные фразы, чтобы превратить своих альфа-самцев в плюшевых мишек.

Я за тобой, как за каменной стеной

Одной этой фразой вы наделяете своего партнера всеми лучшими мужскими характеристиками и чертами. И будьте уверены, он будет изо всех сил стараться соответствовать званию надежного и сильного партнера.

Только сейчас понимаю, что до встречи с тобой, моя жизнь была пустой

После этой фразы ваш партнер начнет думать в направлении дальнейшей совместной с вами жизни, чтобы наполнять ее приятными моментами, неделями, месяцами, годами. Ведь он осознает, что он своего рода - смысл вашей жизни.

Я тебе так благодарна за все, что ты сделал для меня

Девушки, даже если он еще ничего не сделал для вас, то после этой фразы обязательно сделает, чтобы соответствовать тому положительному образу, который вы в нем разглядели.

Ты - самый лучший

Будьте уверены, что после такой фразы мужчина горы для вас свернет. Или, по крайней мере, посуду помоет.

Не хватает слов, чтобы описать, как невероятно ты это делаешь

Этой фразой вы повышаете самооценку мужчины. Эта магическая фраза является зажигалкой в отношениях, особенно если это касается секса.

Главное, что следует помнить: говорите эти фразы в правильный момент, искренне и от души и реакция мужчины не заставит себя ждать.