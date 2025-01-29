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Легко усваиваются: 5 групп продуктов, которые стоит есть при проблемах с желудком

Среда 29 января 2025 14:30
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Легко усваиваются: 5 групп продуктов, которые стоит есть при проблемах с желудком Какие продукты полезны при проблемах с желудком (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

При проблемах с желудком стоит следить за своим питанием, чтобы не нанести еще больший вред организму. В частности, следует выбирать продукты, которые легко и быстро усваиваются.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.

Пища, которая легко усваивается, дает вашей желудочно-кишечной системе немного отдыха. Ведь для пищеварения нужна энергия. Это включает механическую энергию, например жевание, которое происходит во рту, а также химическую энергию, например работу кислоты в желудке и пищеварительных ферментов в тонкой кишке.

Выбор легкоусвояемой пищи, когда у вас расстройство пищеварения или диарея, может помочь вашему желудочно-кишечному тракту отдохнуть.

Диетолог Антея Леви рассказала о пяти группах легкоусвояемых продуктов, на которые стоит обратить внимание.

Изделия из белой муки

Большинство людей могли бы увеличить потребление клетчатки, но если вы имеете дело с расстройством желудочно-кишечного тракта, то может быть рекомендовано временно выбрать продукты с меньшим содержанием клетчатки.

Клетчатка - это неперевариваемый углевод, который перемещается через ваш пищеварительный тракт, не расщепляясь.

Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельные зерна, могут увеличить количество непереваренной пищи, проходящей через желудочно-кишечную систему, которые могут привести к вздутию живота.

Выбор этих продуктов с низким содержанием клетчатки может дать кишечнику перерыв, когда вы испытываете дискомфорт в пищеварении.

Очищенные или консервированные фрукты

В некоторых свежих фруктах особенно много клетчатки, поэтому они труднее усваиваются. Основная часть пищевых волокон во фруктах содержится в их кожуре и семенах. Например, малина является одним из фруктов с высоким содержанием клетчатки из-за ее крупных семян.

Поэтому при проблемах с желудком полезно выбирать фрукты с меньшим содержанием клетчатки, например спелые бананы или дыню, если вы боретесь с такими симптомами ЖКТ, как тошнота или диарея. Снимать кожуру с таких фруктов, как яблоки и груши, также рекомендуется, когда вы активно боретесь с проблемами пищеварения.

Мягкие фрукты, такие как тушеные сливы или консервированные персики, также являются хорошими вариантами. Если вы покупаете консервированные фрукты, ищите продукты, которые находят в воде, а не в сиропе, чтобы уменьшить содержание добавленного сахара.

Приготовленные овощи

Сырые овощи труднее усваиваются, чем вареные. Во время варки овощей их стенки растительных клеток становятся более мягкими, а их составляющие (например, крахмал) становятся более доступными для пищеварительных ферментов в организме.

В результате они мягче воздействуют на пищеварительную систему.

К легкоусвояемым овощам относятся хорошо проваренные:

  • кабачки
  • шпинат
  • картофель
  • зеленая фасоль
  • свекла
  • морковь

Белки

Выбирайте нежные белки, которые легко пережевывать и которые содержат низкое или умеренное количество диетического жира. Например, омлет.

Белки растительного происхождения, такие как мягкое ореховое масло и мягкая яичница также легко перевариваются.

Супы, смузи и пюре

Способ приготовления пищи может повлиять на ее усвояемость. Измельчение косточек ягод в блендере не уменьшит содержание клетчатки в них, но может помочь запустить процесс механического пищеварения, который обычно начинается в вашем рту.

Какие продукты труднее всего переваривать

Обычно трудно перевариваемая пища может включать:

  • целые орехи и семечки
  • попкорн
  • кислые продукты, такие как цитрусовые и продукты на основе томатов
  • острая пища
  • алкоголь
  • напитки с кофеином, такие как кофе и черный чай
  • жирная и жареная пища
  • обработанное мясо, такое как колбасы и хот-доги
  • вяленое мясо
  • сухофрукты
  • искусственные подсластители

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