Легко усваиваются: 5 групп продуктов, которые стоит есть при проблемах с желудком
При проблемах с желудком стоит следить за своим питанием, чтобы не нанести еще больший вред организму. В частности, следует выбирать продукты, которые легко и быстро усваиваются.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
Пища, которая легко усваивается, дает вашей желудочно-кишечной системе немного отдыха. Ведь для пищеварения нужна энергия. Это включает механическую энергию, например жевание, которое происходит во рту, а также химическую энергию, например работу кислоты в желудке и пищеварительных ферментов в тонкой кишке.
Выбор легкоусвояемой пищи, когда у вас расстройство пищеварения или диарея, может помочь вашему желудочно-кишечному тракту отдохнуть.
Диетолог Антея Леви рассказала о пяти группах легкоусвояемых продуктов, на которые стоит обратить внимание.
Изделия из белой муки
Большинство людей могли бы увеличить потребление клетчатки, но если вы имеете дело с расстройством желудочно-кишечного тракта, то может быть рекомендовано временно выбрать продукты с меньшим содержанием клетчатки.
Клетчатка - это неперевариваемый углевод, который перемещается через ваш пищеварительный тракт, не расщепляясь.
Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельные зерна, могут увеличить количество непереваренной пищи, проходящей через желудочно-кишечную систему, которые могут привести к вздутию живота.
Выбор этих продуктов с низким содержанием клетчатки может дать кишечнику перерыв, когда вы испытываете дискомфорт в пищеварении.
Очищенные или консервированные фрукты
В некоторых свежих фруктах особенно много клетчатки, поэтому они труднее усваиваются. Основная часть пищевых волокон во фруктах содержится в их кожуре и семенах. Например, малина является одним из фруктов с высоким содержанием клетчатки из-за ее крупных семян.
Поэтому при проблемах с желудком полезно выбирать фрукты с меньшим содержанием клетчатки, например спелые бананы или дыню, если вы боретесь с такими симптомами ЖКТ, как тошнота или диарея. Снимать кожуру с таких фруктов, как яблоки и груши, также рекомендуется, когда вы активно боретесь с проблемами пищеварения.
Мягкие фрукты, такие как тушеные сливы или консервированные персики, также являются хорошими вариантами. Если вы покупаете консервированные фрукты, ищите продукты, которые находят в воде, а не в сиропе, чтобы уменьшить содержание добавленного сахара.
Приготовленные овощи
Сырые овощи труднее усваиваются, чем вареные. Во время варки овощей их стенки растительных клеток становятся более мягкими, а их составляющие (например, крахмал) становятся более доступными для пищеварительных ферментов в организме.
В результате они мягче воздействуют на пищеварительную систему.
К легкоусвояемым овощам относятся хорошо проваренные:
- кабачки
- шпинат
- картофель
- зеленая фасоль
- свекла
- морковь
Белки
Выбирайте нежные белки, которые легко пережевывать и которые содержат низкое или умеренное количество диетического жира. Например, омлет.
Белки растительного происхождения, такие как мягкое ореховое масло и мягкая яичница также легко перевариваются.
Супы, смузи и пюре
Способ приготовления пищи может повлиять на ее усвояемость. Измельчение косточек ягод в блендере не уменьшит содержание клетчатки в них, но может помочь запустить процесс механического пищеварения, который обычно начинается в вашем рту.
Какие продукты труднее всего переваривать
Обычно трудно перевариваемая пища может включать:
- целые орехи и семечки
- попкорн
- кислые продукты, такие как цитрусовые и продукты на основе томатов
- острая пища
- алкоголь
- напитки с кофеином, такие как кофе и черный чай
- жирная и жареная пища
- обработанное мясо, такое как колбасы и хот-доги
- вяленое мясо
- сухофрукты
- искусственные подсластители
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