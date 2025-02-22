Дерматолог назвала недорогие средства, которые отлично восстанавливают и защищают кожу
Здоровье кожи напрямую зависит от целостности и нормального функционирования эпидермального барьера. Дерматолог для защиты кожу советует пользоваться средствами с пробиотиками.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как распознать пробиотики в средствах для лица.
Чем полезны пробиотики
По словам дерматолога Анны Безук, сверху эпидермальный барьер кожи "закутан в гидролипидную мантию". Важно бережно относиться к ней и не повреждать ее.
Она первая "встречает" патогенные микробы и агенты, препятствуя их проникновению вглубь кожи. Повреждение липидо-эпидермального барьера и гидролипидной мантии является серьезной проблемой для кожи.
Микробиом кожи - это микрофлора и микроорганизмы, которые на ней живут и взаимодействуют с ее клетками. Бактерии на коже повышают защитную функцию и поддерживают ее.
Тогда как пробиотики - это особенные вещества, которые создают оптимальную среду для размножения именно полезных микроорганизмов. В составе продуктов это: полисахариды, бета-глюкан, аминокислоты, гиалуроновая кислота и молочная кислота.
Пробиотики прекрасно влияют на микрофлору поверхности кожи (эпидермиса). В косметике это: лизаты бифидо- и лактобактерий.
На кожу они оказывают такое воздействие
- имитируют действие собственной микрофлоры, вытесняя патогенные микроорганизмы
- усиливают локальную иммунную защиту
- укрепляют барьерную функцию
- восстанавливают кожу и снимают воспалительный процесс
- способствуют нормальному функционированию кожи в целом, поддерживая ее увлажненность и взаимодействие между всеми клетками
В какой косметике найти пробиотики
Дерматолог отметила, что в чистом виде пробиотики не применяют в косметике, поскольку живые организмы неустойчивы и нуждаются в особой питательной среде.
В состав пробиотических средств включают, как правило, фрагменты микроорганизмов - лизаты, которые имеют такое же действие, как и сами микроорганизмы, ферменты, или другие нужные коже вещества, производимые бактериями.
Как узнать в составе косметики пробиотики:
- Bifida Ferment Lysate
- Lactibacillus Ferment Lysate
- Lactibacillus/Soymilk Ferment Lysate
- Lactibacillus/Soybean Ferment Lysate
- Galactomyces Ferment Lysate
Пробиотики модулируют функцию иммунной системы, таким образом уменьшая воспалительную реакцию, связанную с проникновением микробов на кожу. Это особенно полезно при лечении кожных заболеваний, таких как акне, розацеа.
Добавим, что можно принимать пробиотики в форме пероральных добавок и йогурта/сыра или использовать местные препараты, содержащие пробиотики, для пользы кожи. Пробиотические препараты могут содержать целые живые организмы или экстракты (лизаты) полезных организмов.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница дерматолога Анны Безук и сайт Skin kraft.
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