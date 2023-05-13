Женщина заблудилась и выживала на вине 5 суток. Когда ее нашли, попросила сигарету
48-летняя женщина застряла на пять суток в австралийских бушах и выжила благодаря бутылке вина и леденцам, находившимся в ее автомобиле. К счастью, ее удалось отыскать и спасти.
Об удивительной истории пишет BBC .
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Лилиан Ип - так зовут нашу героиню - отправилась в короткое путешествие через густые кустарники штата Виктория в Австралии.
Но после неправильного поворота она попала в непроездные чащи, и ее автомобиль увяз в грязи.
И хотя женщина вообще не пьет, ей пришлось начать, чтобы выжить. Она имела в машине только бутылку вина, которую везла в подарок. А еще немного конфет.
После пяти ночей, проведенных в зарослях, ее обнаружили службы экстренной помощи, когда они летали на вертолете в рамках поисков.
"Первое, что пришло мне в голову, я подумала о воде и сигарете. Слава богу, у полицейской была сигарета", - рассказала Лилиан.
Женщина была на грани жизни и смерти
"Я думала, что умру там. В пятницу все мое тело отключилось", - сказала она, добавив, что "вот-вот собиралась сдаться".
Когда она отчаялась, что ее найдут живой, она написала письмо своей семье, в котором сказала, что любит их.
Женщину нашли примерно в 60 км от ближайшего города. Из-за проблем со здоровьем она не могла далеко пройти, потому осталась со своей машиной.
"Единственная жидкость, которую Лилиан имела с собой, это бутылка вина, которую она купила в подарок своей матери... Она разумно сделала, что осталась со своим автомобилем и не забрела в буши, что помогло полиции найти ее", - поделились поисковики, спасшие женщину.
Лилиан Ип была доставлена в больницу для лечения обезвоживания. Сейчас ее уже выписали, и она вернулась домой в Мельбурн.
Для справки:
Буш (англ. Bush, рус. кусты, кустарник) - большие неосвоенные человеком просторы, обычно поросшие кустарником или низкорослыми деревьями, встречающиеся преимущественно в Австралии.
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