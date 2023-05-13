Женщина заблудилась и выживала на вине 5 суток. Когда ее нашли, попросила сигарету

48-летняя женщина застряла на пять суток в австралийских бушах и выжила благодаря бутылке вина и леденцам, находившимся в ее автомобиле. К счастью, ее удалось отыскать и спасти.

Что случилось с бедолагой

Лилиан Ип - так зовут нашу героиню - отправилась в короткое путешествие через густые кустарники штата Виктория в Австралии.

Но после неправильного поворота она попала в непроездные чащи, и ее автомобиль увяз в грязи.

И хотя женщина вообще не пьет, ей пришлось начать, чтобы выжить. Она имела в машине только бутылку вина, которую везла в подарок. А еще немного конфет.

После пяти ночей, проведенных в зарослях, ее обнаружили службы экстренной помощи, когда они летали на вертолете в рамках поисков.

"Первое, что пришло мне в голову, я подумала о воде и сигарете. Слава богу, у полицейской была сигарета", - рассказала Лилиан.

Женщина была на грани жизни и смерти

"Я думала, что умру там. В пятницу все мое тело отключилось", - сказала она, добавив, что "вот-вот собиралась сдаться".

Когда она отчаялась, что ее найдут живой, она написала письмо своей семье, в котором сказала, что любит их.

Женщину нашли примерно в 60 км от ближайшего города. Из-за проблем со здоровьем она не могла далеко пройти, потому осталась со своей машиной.

"Единственная жидкость, которую Лилиан имела с собой, это бутылка вина, которую она купила в подарок своей матери... Она разумно сделала, что осталась со своим автомобилем и не забрела в буши, что помогло полиции найти ее", - поделились поисковики, спасшие женщину.

Лилиан Ип была доставлена ​​в больницу для лечения обезвоживания. Сейчас ее уже выписали, и она вернулась домой в Мельбурн.

Для справки:

Буш (англ. Bush, рус. кусты, кустарник) - большие неосвоенные человеком просторы, обычно поросшие кустарником или низкорослыми деревьями, встречающиеся преимущественно в Австралии.