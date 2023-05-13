Жінка заблукала і виживала на вині 5 діб. Коли її знайшли, попросила сигарету

48-річна жінка застрягла на п'ять діб в австралійських бушах і вижила завдяки пляшці вина і льодяникам, які були у її авто. На щастя, її вдалося відшукати і врятувати.

Що трапилося з бідолагою

Ліліан Іп - так звати нашу героїню - вирушила в коротку подорож через густі чагарники штату Вікторія в Австралії.

Але після неправильного повороту вона потрапила в непроїзні чащі, і її автомобіль загруз у багнюці.

І хоча жінка не п'є взагалі, їй довелося почати, аби вижити. Вона мала в машині лише пляшку вина, яку везла на подарунок. А ще трохи цукерок.

Після п'яти ночей, проведених в чагарниках, її виявили служби екстреної допомоги, коли вони літали на гелікоптері в рамках пошуків.

"Перше, що спало мені на думку, я подумала про воду та сигарету. Слава богу, у поліцейської була сигарета", - розповіла Ліліан.

Жінка була на межі життя і смерті

"Я думала, що помру там. У п'ятницю все моє тіло відключилося", - сказала вона, додавши, що "ось-от збиралася здатися".

Коли вона втратила надію, що її знайдуть живою, вона написала листа своїй родині, в якому сказала, що любить їх.

Жінку знайшли приблизно за 60 км від найближчого міста. Через проблеми зі здоров’ям вона не могла далеко пройти, тому залишилася зі своєю машиною.

"Єдина рідина, яку Ліліан мала з собою, це пляшка вина, яку вона купила в подарунок своїй матері... Вона розумно зробила, що залишилася зі своїм автомобілем і не забрела в буші, що допомогло поліції знайти її", - поділилися пошуковики, які врятували жінку.

Ліліан Іп була доставлена ​​в лікарню для лікування зневоднення. Зараз її вже виписали, і вона повернулася додому в Мельбурн.

Для довідки:

Буш (англ. Bush, рус. кущі, чагарник) - великі незасвоєні людиною простори, зазвичай порослі чагарником або низькорослими деревами, які зустрічаються переважно в Австралії.