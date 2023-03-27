Разрушение мышц, набор веса и плохие волосы. У вас тоже есть привычка, которая к этому приводит
Недосыпание - это плохая привычка, которую имеет каждый из нас. Кто-то делает это время от времени, потому что надо утром куда-то бежать, а кто-то - системно. Думать, что это проходит бесследно для организма - ошибочно, ведь последствия действительно не очень утешительны.
Как недостаточность сна влияет на наше тело, рассказала в Telegram health-эксперт Наталья Мазурик.
В чем вредность недосыпания
Если вы недоспали, в организме снижается уровень гормона лептина, который угнетает аппетит, а уровень гормона грелина, который его стимулирует, - увеличивается. Поэтому на следующий день вам хочется есть и вы можете переедать.
Повышается уровень гормона стресса - кортизола. Утихомирить его может инсулин. Последний выделяется на еду, а поскольку больше всего - на углеводы, вам будет хотеться именно вредных углеводных перекусов.
Если недосып частый, кортизол часто повышен и есть частые быстрые углеводороды, то и инсулин будет чаще прыгать.
Это будет мешать уменьшать жировой слой, если вы худеете и мешать бороться с целлюлитом.
Кроме того, повышенный кортизол разрушает мышцы, и это может усложнить набор массы, если вы для этого тренируетесь.
Также высокий кортизол истощает запасы важнейших элементов в организме, например, цинка. А это - состояние волос, ногтей, кожи.
Что делать, если недоспали
Эксперт советует при возможности компенсировать ночной недосып дневным сном. Но и это делать нужно правильно.
Спать нужно либо 15-20 минут, либо 90 минут.
После короткого 15-20-минутного сна у вас будет чувство отдыха и просыпаться вам будет легко. Ведь за это время вы не успеете погрузиться в глубокую фазу сна.
За 90 минут вы пройдете все фазы сна, поэтому так же проснетесь бодрыми.
Если проснетесь где-то между этими промежутками, будет "сонное опьянение", потому что вы прервете одну из фаз сна.
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