Женщина требовала от своего мужа платить "налог на любовь": что ее не устраивало

Сюань из Тайваня начала ограничивать своего мужа в интимных отношениях, а впоследствии свела секс к разу в месяц. Женщину не устраивало, что ее любимый начал набирать вес и это якобы очень мешало во время интима.

А еще через несколько лет она вообще отказалась от секса с мужем и сообщила его родственникам, что он "слишком толстый" и "некомпетентный".

Хао, которого эта ситуация не устраивала и он вынужден был терпеть постоянное удержание, подал на развод. Сюань поняла, что не хочет разрушать семью и пообещала, что будет работать вместе с мужем над их отношениями. Хао даже зарегистрировал дом на ее имя.

Но Сюань впоследствии вернулась к старым методам блокировки секса. Кроме того, она начала брать с мужа налог - по 15 долларов каждый раз, когда он хотел заняться любовью или даже поговорить с ней.

Налог на секс оказался переломным моментом. Хао второй раз подал на развод и получил одобрение от судьи, который постановил, что этот брак был "холодным и трудно исправимым".

Ко второму иску Хао не общался с супругой в течение двух лет. Единственное, что ему было доступно бесплатно - приложения для обмена сообщениями. Они пробовали обращаться за профессиональной помощью - но это ничего не дало.

Что интересно, Сюань не хотела разрывать их союз и даже подала апелляцию в суд высшей инстанции. Но проиграла. А дети вдруг заявили, что отец должен платить, если хочет с ними пообщаться.

Следует отметить, что в судебной практике такая история не первая. В 2014 году жена взыскала со своего мужа-водителя грузовика 2000 тайваньских долларов за подносы, а также за еду и разговоры - на том основании, что он недостаточно приносил домой денег.