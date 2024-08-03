"Швея, которая никогда не спит": женщина уже более 30 лет не знает, что такое сон

Нгуен Нгок Ми Ким стала известной в своей родной провинции Лонг Ан во Вьетнаме благодаря своим уникальным способностям - она уже более 30 лет бодрствует. Ее называют "бессонным мутантом" или "швеей, которая никогда не спит".

49-летняя Нгуен отзывается на оба прозвища и соглашается, что они ей подходят. Она уже несколько раз общалась со СМИ и подтверждала, что не спит несколько десятилетий. При этом женщина говорит, что недосып совершенно не повлиял на ее здоровье.

По словам "вьетнамской швеи" она не родилась со способностью функционировать без сна и эта привычка появилась уже во взрослом возрасте. С детства она начала спать очень поздно.

Сначала не спала, потому что любила читать до поздней ночи, а когда начала работать швеей, работала допоздна, чтобы выполнить заказ. И в определенный момент она почувствовала, что не нужно спать.

"Так было каждую ночь, я сидела перед своей швейной машинкой и не решалась спать, потому что боялась не успеть с заказом. Первые несколько раз, когда я работала всю ночь, я столкнулась со многими трудностями. Мало того, что я постоянно засыпала и совершала ошибки во время шитья, я еще постоянно ощущала усталость и головокружение, у меня даже было несколько ДТП", - рассказала Нгуен.

49-летняя Нгуен бодрствует уже более 30 лет (фото: vietnamnet.vn)

Но впоследствии она привыкла бодрствовать месяцами, а потом и годами, а глаза и тело привыкли к отсутствию сна. С тех пор она не могла заснуть, даже если бы хотела.

Медицински ее уникальная способность подтверждена не была, потому что врачи не верят, что человек может обходиться совсем без сна. Но люди, которые видят ее целый день и всю ночь в швейном киоске в коммуне Лонг Кан, подтверждают, что женщина никогда не спит и постоянно работает. У нее всегда горит свет, дверь всегда открыта, люди могут просто зайти и наблюдать за ее работой.

"Сначала мало кто обращал внимание на мое недосыпание. Позже, многие начали это замечать, что я постоянно за работой в своем киоске. Увидев, что слухи правдивы, информацию начали распространять, и я вскоре прославилась своей способностью бодрствовать", - признается "швея, которая не спит".