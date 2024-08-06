Выигрыш едва не стал трагедией. Парень поменял билет в лотерее и это изменило его жизнь

Холостяцкая вечеринка в Балтиморе и решение о покупке лотерейного билета полностью изменили жизнь мужчины. Он в последний момент представил себе реакцию своей жены на цену лотерейки и поменял билет. И это принесло ему неожиданную победу.

Все детали этой замечательной истории рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Мальчишеский вечер в Балтиморе, штат Мэриленд, был в самом разгаре. Один из гостей решил купить лотерейный билет, который стоил 23 фунта стерлингов (около 1200 гривен).

Но в последний момент парень представил лицо своей жены, которая точно разозлилась из-за стоимости билета и обвинила бы любимого в расходах.

После этого парень решил купить другой билет, который стоил 15 фунтов стерлингов (около 780 гривен).

Какое же у него было удивление и шок, когда он узнал, что этот билет принес ему колоссальный приз в размере 819 270 фунтов стерлингов (около 43 млн гривен).

"Сначала, когда я его получил, я сошел с ума. Я посмотрел на это и мои глаза просто закатились в голове", - поделился первыми эмоциями мужчина.

Он добавил, что пока нет конкретных планов по расходованию своего выигрыша. Но теперь он продолжает играть в лотерею, потому что это ему нравится. И теперь он не боится гнева своей любимой за то, что покупает билеты и дороже.

До этого невероятного выигрыша его личным рекордом была сумма в лотерее около 1500 долларов.

А этот выигрыш чуть ли не закончился трагедией. Когда победитель пришел домой, то не мог найти свой счастливый билет, который еще даже не успел перевести в наличные. Но впоследствии оказалось, что он оставил его в кошельке, который был в автомобиле.