Что можно считать плохой привычкой и какие 6 шагов помогут от них избавиться

Плохие привычки могут влиять на нашу жизнь больше, чем мы представляем. Это действия или поведение, которые мы повторяем регулярно, но которые приносят больше вреда, чем пользы.

Что же на самом деле можно считать плохой привычкой и что можно сделать, чтобы от нее избавиться, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Что можно считать плохой привычкой

Все, что мешает вашему здоровью, настроению или отношениям с другими людьми. Это может быть переедание, недостаточная физическая активность, прокрастинация или привычка постоянно откладывать важные дела.

Как избавиться от дурных привычек

Первый шаг - осознать, что эта привычка действительно вредит вам. Честно проанализируйте, как она влияет на вашу жизнь. Важно быть откровенным с самим собой.

Второй шаг - определить, что именно триггерит эту привычку. К примеру, если вы часто переедаете через стресс, стоит найти другие способы справляться с напряжением. Возможно, вам поможет прогулка, медитация или общение с друзьями.

Третий шаг - изменить свое окружение. Если вы хотите меньше времени производить по телефону, попробуйте организовать свое пространство так, чтобы телефон не был под рукой. К примеру, оставляйте его в другой комнате или выключайте сообщение. Это поможет уменьшить искушение постоянно проверять его.

Четвертый шаг - поддержка окружающих. Расскажите друзьям или семье о своем желании избавиться от плохой привычки. Их поддержка может оказаться очень важной. Они могут напоминать вам о ваших намерениях и ободрять в трудные моменты.

Пятый шаг - награждайте себя за успехи. Каждый день, когда вы не поддались плохой привычке, достоин похвалы. Найдите маленькие приятные награды, мотивирующие вас продолжать.

Шестой шаг - будьте терпеливы к себе. Привычки формируются не за один день, поэтому и избавиться от них также требует времени. Если иногда вы будете сорваться, не вините себя слишком сильно. Важно вернуться на верный путь и продолжать идти к своей цели.

"Помните, что изменения возможны. Даже самые плохие привычки могут быть преодолены, если вы готовы работать над собой и не сдаваться. Каждый маленький шаг приближает вас к лучшей жизни", - советует Виталий Курсик.