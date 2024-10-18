Женщина сбросила 40 кг в год, не ходя в "тренажерку": как она это сделала

Как через год женщина похудела на 40 килограммов

Прежде всего, Лиза сообщила, что не ходила в тренажерный зал ни дня за весь год.

"Я пробовала все в своей жизни, чтобы похудеть. Каждая диета, которую я попробовала, и не удалась, потому что я пыталась быть идеальной во всем. Я хотела увидеть немедленные результаты и слишком усложняла вещи", - вспоминает она.

Так выглядела Лиза до похудения (Скриншот)

Между осознанными приемами пищи и ночными прогулками по окрестностям Паскуале похудела на 40 килограммов дома, прежде чем отправиться в спортзал.

"Сила ходьбы так сильна", - сказала она подписчикам.

В первые два месяца Паскуале почти каждый день ходила на ночные прогулки с другом. Они продолжались от 20 минут до часа.

На третьем месяце она купила Apple Watch, чтобы начать отслеживать свои прогулки, задавшись целью сделать 10 тысяч шагов в день.

Она так мечтала подняться по лестнице к дому, не чувствуя одышки. Через три месяца Лиза похудела на 15 кг, при том, что ходьба была единственной формой физических упражнений.

После такого хорошего результата она решила, что пора ввести новую привычку: включать две-три тренировки дома в неделю. Прошло еще четыре месяца и Паскуале похудела еще на 15 килограммов.

Так выглядит Лиза сейчас (Скриншот)

"Вам не нужен дорогостоящий абонемент в спортзал. Вам не нужно выполнять самые безумные тренировки. Вам не обязательно поднимать тяжелые веса, чтобы увидеть результаты", - сказала женщина фоловерам.

Несмотря на то, что она занималась дома, Паскуале все равно проходила в день 10 тысяч шагов.

Также она пыталась 80% своих блюд готовить дома, исключив фаст-фуд из рациона. Затем Лиза создала дефицит калорий для похудения и продолжала много ходить.