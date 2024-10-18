Жінка скинула 40 кг за рік, не ходячи в "тренажерку": як вона це зробила

Як за рік жінка схудла на 40 кілограмів

Перш за все Ліза повідомила, що не ходила до тренажерної зали ні дня за весь рік.

"Я пробувала все в своєму житті, щоб схуднути. Кожна дієта, яку я спробувала, і не вдалася, тому що я намагалася бути ідеальною у всьому. Я хотіла побачити негайні результати і надто ускладнювала речі", - згадує вона.

Так виглядала Ліза до схуднення (Скриншот)

Між усвідомленими прийомами їжі та нічними прогулянками по околицях Паскуале схудла на 40 кілограмів вдома, перш ніж піти у спортзал.

"Сила ходьби така сильна", - сказала вона підписникам.

У перші два місяці Паскуале майже щодня ходила на нічні прогулянки з другом. Вони тривали від 20 хвилин до години.

На третьому місяці вона купила Apple Watch, щоб почати відстежувати свої прогулянки, поставивши собі за мету робити 10 тисяч кроків на день.

Вона так мріяла піднятися сходами до будинку, не відчуваючи задишки. За три місяці Ліза схудла на 15 кг, при тому, що ходьба була єдиною формою фізичних вправ.

Після такого гарного результату вона вирішила, що настав час запровадити нову звичку: включати дві-три тренування вдома на тиждень. Минуло ще чотири місяці, і Паскуале схудла ще на 15 кілограмів.

Так виглядає Ліза зараз (Скриншот)

"Вам не потрібен дорогий абонемент у спортзал. Вам не потрібно виконувати найбожевільніші тренування. Вам не обов’язково піднімати найважчі ваги, щоб побачити результати", - сказала жінка фоловерам.

Незважаючи на те, що вона займалася вдома, Паскуале все одно проходила за день 10 тисяч кроків.

Також вона намагалася 80% своїх страв готувати вдома, виключивши фаст-фуд зі свого раціону. Потім Ліза створила дефіцит калорій для схуднення та продовжувала багато ходити.