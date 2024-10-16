Персональный тренер рассказала, как можно полностью изменить свое тело за три месяца

Персональный тренер утверждает, что можно изменить свое тело за три месяца и похудеть, соблюдая одно простое правило.

Что именно нужно делать для потери веса и красивого тела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram фитнес-экспертки Изабель Морис.

Как изменить свое тело и похудеть всего за три месяца

Тренер Изабель является ярым поборником бодипозитива, она отметила, что женщины могут поддерживать форму, не отказываясь от еды, которую они любят.

В недавней публикации она смело заявила, что трехмесячное обязательство – это все, что нужно, чтобы изменить вашу жизнь. Нужен всего один месяц, чтобы почувствовать разницу, и два, чтобы физически увидеть преимущества. По словам Изабель, настоящая борьба состоит не в том, чтобы создать новый режим жизни, а в том, чтобы постоянно соблюдать его.

Она признается, что бывают моменты, когда человек настроен сдаться, но настойчивость является ключевой. Фитнес-гуру считает, что даже когда прогресс кажется незаметным, именно тогда нужно копать поглубже.

"Я действительно верю, что нужно три месяца последовательности, чтобы измениться на всю жизнь. Возможно, вы не достигнете своей конечной цели через три месяца, но вы построите фундамент, который поможет вам увидеть эти изменения в долгосрочной перспективе. Время пройдет в любом случае", - поделилась она.

Публикация Изабель собрала более 600 лайков и вызвала поток комментариев от подписчиков, многие из которых были согласны с ней.

Секреты похудения от тренера

1. Хороший объем порций и много белка

Дефицит калорий является ключевым для фазы потери жира, но это не значит есть меньше.

2. Силовые тренировки

Такие упражнения очень важны во время фазы потери жира, чтобы удержать мышцы и фактически добиться потери жира (а не просто потери веса).

3. Шаги и кардио-тренировка

Старайтесь проходить за день 8-10 тысяч шагов. Также катайтесь на велосипеде или бегайте.

4. Не ограничивайте себя

Позвольте себе иногда вкусности, которые вы любите.

5. Последовательность и терпение

Очень важно придерживаться этого, чтобы получить долгосрочные результаты.