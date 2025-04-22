Голова манекена, бензопила и чучело кролика: 50 самых странных вещей, которые люди забывали в такси

Можно ли забыть голову манекена в такси? А бензопилу? Пассажиры сервисов такси регулярно удивляют водителей тем, что оставляют в салоне после поездки. И если телефон или зонтик уже никого не удивят, то чучело кролика или швейная машинка - это что-то новенькое.

Какие 50 самых странных и самых кринжовых вещей забывали пассажиры в такси, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение службы такси Uber .

За последние 12 месяцев самыми распространенными забытыми вещами в такси стали, конечно же - телефоны, ключи и кошельки. А настоящие "растеряхи" живут в Нью-Йорке. Но это далеко не все, что люди оставляли в авто и некоторые предметы просто поражают.

"От своенравных голов манекенов до живых лобстеров - в этом году пассажиры Uber оставили после себя действительно незабываемые вещи. Независимо от того, являются ли они необходимыми или совершенно необычными, мы понимаем, насколько важно воссоединиться со своими потерянными вещами", - рассказала вице-президент по операционной деятельности компании Камиэль Ирвинг.

50 странных вещей, которые забывали пассажиры в такси:

1. Палочка Гарри Поттера

2. 15 кальянов

3. Вареные яйца и свеча

4. Грудное молоко

5. Морской мох

6. Бензопила

7. "Фотография меня и моего друга в Бенихане"

8. Скульптура курицы

9. Голова манекена с человеческими волосами

10. Синяя ламинированная бумага с желтым смайликом

11. Набор для тестирования ДНК

12. Очень большой портрет в коричневой коробке

13. Микшерная доска DJ

14. Товары "Ханна Монтана"

15. Чучело кролика

16. Розовый веер с двумя сердечками и словом "бимбо"

17. Букет из 100 красных роз

18. Моноцикл

19. Плакат с надписью "Это дело Филли"

20. Табличка промоутера клуба "Анни вышла замуж" - это принадлежит клубу

21. Писсуар

22. Фигурка янки с качающейся головой

23. Ведьмина метла

24. Швейная машинка

25. Силиконовый бюстгальтер

26. Кукла крыса Реми

27. Живая черепаха

28. Аметистовый кристалл

29. Перо павлина

30. Корона леди Свободы

31. 100 DVD

32. Оземпик

33. Рог для питья викингов

34. Аквариум

35. Говерборд и мини-холодильник

36. Поддельная кровь

37. Ловушка для призраков из фильма "Охотники за привидениями"

38. Ортопедические стельки для ног

39. Маленький кактус

40. Pickleball весла и мяч

41. Уши Шрека

42. Бумаги о разводе

43. Авиационная гарнитура

44. Дорожный конус

45. Корниш куры

46. Тонкий фарфор

47. Поршень

48. Бермуды

49. 10 живых лобстеров

50. Дорожный конус

Кстати, по словам работников службы такси, во время ретроградного Меркурия количество забытых вещей возрастает в 5 раз. Чаще теряют вещи пассажиры, которые пользуются такси с 23:00 до 12:00.

На задней полке водители нередко находят бутылки с элитным алкоголем - пассажиры просто их забывают. Иногда стоимость таких бутылок - заоблачная.

Понедельник - люди чаще забывают перчатки

Вторник - чаще оставляют в такси пиджаки

Среда - чаще всего водители находят забытые лекарства

Четверг и пятница - зонты

Суббота - ковбойские шляпы

Воскресенье - банковские карты

Топ продуктов, которые оставляют в такси: