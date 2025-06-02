Женщина превратила страсть к пельменям в заработок до 10 тыс. долларов в час: как ей это удалось

История Саманты Муи доказывает, что настоящий успех часто ждет за пределами привычной корпоративной карьеры. Эта 34-летняя женщина смогла превратить свою страсть к пельменям в прибыльный бизнес, зарабатывая невероятные 10 000 долларов в час.

Какая история успеха у этой женщины и как ей удалось столько зарабатывать на пельменях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CBNC .

Саманта Муи, 34-летняя жительница США, сумела превратить свою страсть к кулинарии в чрезвычайно успешный бизнес.

Она основала Thirsty Dumpling - стартап, предлагающий наборы для приготовления пельменей своими руками, а также проводит очные и онлайн-кулинарные мастер-классы.

Благодаря этому делу Саманта научилась зарабатывать до 10 000 долларов в час, что является суммой, превышающей ее месячный доход на предыдущей, "мечтательной" корпоративной работе.

"Самая большая победа в моей жизни сейчас заключается в том, что я могу прийти в корпоративный офис в укороченном топе и рваных джинсах, провести кулинарный мастер-класс и заработать за час больше, чем когда-либо за месяц", - делится Муи, которая также является автором кулинарной книги "Melting Pot".

Путь к собственному делу: от разочарований до прозрения

Решение Саманты покинуть корпоративный мир созревало годами. Она работала на разных должностях - от ухода за пожилыми людьми до венчурного капитала, но постоянно чувствовала грусть и отчаяние.

"Четыре года своей взрослой жизни я жила с родителями. Меня угнетали студенческие займы, под которые я подписывалась, не осознавая в полной мере", - рассказывает она.

Несмотря на то, что некоторые роли казались "мечтой", Муи не чувствовала себя счастливой. Важный переломный момент наступил в 2022 году, когда Саманта потеряла отца, а за несколько месяцев до того - бабушку.

Этот двойной удар заставил ее осознать, что жизнь коротка, и главное - быть счастливой и поступить правильно с собой.

"Я поняла, что в конце своего пути тебя волнует только: "правильно ли ты поступил с другими?"... и "правильно ли я поступил с собой?", - делится Муи.

Вскоре после этого прозрения она обрела ясность и уволилась с работы, почувствовав настоящее освобождение. Всего через три недели после начала "безработицы" Саманта позвонила своей маме, и этот разговор стал толчком для идеи "Жаждущих пельменей". В ноябре 2023 года ее бизнес был запущен.

Ключи к успеху: интуиция и самоценность

Сейчас Саманта Муи зарабатывает 10 000 долларов, обучая класс из 100 человек готовить пельмени. Она подчеркивает, что доверие к интуиции является ключевым в бизнесе, ведь часто приходится действовать, даже если не знаешь, все ли получится хорошо.

Кроме того, Муи научилась ценить себя и свое время. Сначала она бралась за много неоплачиваемой работы, что истощало ее, но как только она переключила внимание на собственную прибыль, бизнес начал процветать.

"Как только я начала ценить свое время и энергию... мой бизнес изменился. Во всем. Что вы делаете, должен быть здоровый обмен. Если я чувствую, что даю больше, но не получаю от этого, чего хочу, я не буду счастливой", - отмечает она.

Саманта убеждена, что в каждой бизнес-транзакции должен быть "здоровый обмен", иначе счастья не достичь. Для нее нынешняя работа - это воплощение того, "чего всегда хотел делать внутренний ребенок", что приносит ей ощущение искренности и легкости.