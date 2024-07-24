"Жилий" или "житловий": когда и как мы употребляем эти слова неправильно

Во время разговора можно часто услышать два слова - "жилий" и "житловий". Эти слова отличаются и имеют разные значения. Однако украинцы часто путают, когда и как правильно их использовать.

Чем отличаются эти два слова, когда и как их нужно правильно использовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда Александра Авраменко на канале YouTube.

Как объясняет языковед, слова "жилий" и "житловий" - близкозвучны. И в некоторых случаях используют одно, а в некоторых - другое слово.

"Правильно сказать жилий фонд города или житловий? Конечно же, "житловий фонд города", - отметил Александр Авраменко.

Он объясняет, что "житловий" - это тот, который касается жилья, или предназначенный для жизни людей. Например, житловий фонд города, житловий дом, житлова площадь или Житловий кодекс.

В то же время "жилий" - это обжитый, тот, в котором живут люди. Поэтому на этапе строительства дом "житловий". А когда в него заселяются люди и хоть немного живут, он становится "жилим".

Как указано в словарях, "жилой" означает "обитаемый". И хотя к слову дом можно применить оба прилагательных, словосочетания будут иметь разные значения. "Житловий" дом - предназначен для жизни, а "жилий", - тот, в котором люди уже живут.