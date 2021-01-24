Де жив Байден до Білого дому: 5 головних особняків американського президента (фото)

Новий американський лідер Джо Байден відомий своєю пристрастю до нерухомості. Перші свої три будинки він купив одномоментно, взявши їх в іпотеку, коли йому було 20 років. Що відомо про будинки новоспеченого президента Америки і як вони виглядають – читайте нижче.

Перші три невеликі будинки пробули у власності Байдена недовго. Через кілька років він вирішив їх продати, купивши замість них столітній особняк на Норт-Стар-Роуд у найбільшому місті штату Делавер Уілмінгтоні. У цьому будинку Джо жив, коли працював адвокатом. Про це розповідає американське видання Realtor.

Столітній особняк на Норт-Стар-Роуд (фото: The Wall Street Journal)

Через 9 років, після смерті дружини та дочки, американський лідер продав особняк.

У 1972 році Байден придбав будинок в Стар-Роуд за $185 тис. Він також розташований в штаті Делавер. Через 20 років Байден продав цей котедж за $1,2 млн.

На виручені гроші політик купив 1,6 га землі в тому ж штаті та почав будувати новий особняк для себе і своєї нової дружини. Побудувавши новий будинок, Байден самостійно робив у ньому ремонт — прибирав азбест з труб в підвалі та фарбував стіни. Коли з'ясувалося, що його син хворий на рак, сім'я Байденів вирішила продати будинок, щоб витратити кошти на лікування. Але від цього його відрадив Барак Обама, особисто позичивши гроші. Цей будинок знаходиться у власності Байдена досі і здається в оренду за $2,2 тис. на місяць.

Особняк на Барлі-Мілл-Роуд (фото: Google Earth)

У 2017 році Джо Байден придбав літній котедж вартістю $3 млн на березі Атлантичного океану. Особняк вміщує шість спалень, величезну кухню, поєднану з їдальнею, великий простір для відпочинку та розваг.

Котедж на узбережжі (фото: delmarvanow)

У той же рік Байден орендував будинок в георгіанському стилі в Макліні, штат Вірджинія, повідомив аукціонний дім Zillow. Він віддавав за оренду $20 тис. на місяць. У цьому особняку п'ять спалень, вітальня з роялем, є тренажерний зал, сауна, а також гараж, який вміщує 20 автомобілів. Тут мармурові сходи, високі стелі та інтер'єри в стриманих світлих тонах.

Будинок у Маклін (фото: zillow)

За офіційними даними, зараз в маєтку Джо Байдена - 2 особняка.

Нагадаємо, що в середу, 20 січня, у США пройшла інавгурація новообраного президента Джо Байдена. В цей день він офіційно став 46 президентом країни. При цьому користувачі мережі постаралися, щоб свято запам'яталося надовго. Відразу ж після інавгурації в мережі з'явилася велика кількість мемів, пов'язаних з цією подією.

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