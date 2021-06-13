Пекуче макове поле: українців вразили неймовірно красиві фото

Фото: поле маків під Одесою (facebook.com/arthur.tumanov)

Відзначимо, що на деяких фотографіях видно стежки, витоптані людьми.

Деякі користувачі, до слова, не поділяють загального захоплення від цих красивих знімків.

"Дійсно красиво, але... Це поле засіяне однією із зернових культур, напевно. Тоді, по відношенню до основної рослини, мак є бур'яном, а отже його сусідство знизить врожайність. Це по-перше. По-друге, присутність маку в зібраному зерні несе додаткові матеріальні витрати, тому що його потрібно буде очищати від насіння маку", - написала в коментарях Людмила Кушніренко.

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