Жгучее маковое поле: украинцев поразили невероятно красивые фото

Фото: поле маков под Одессой (facebook.com/arthur.tumanov)

Отметим, что на некоторых фотографиях видны тропинки, вытоптанные людьми.

Некоторые юзеры, к слову, не разделяют всеобщего восхищения от этих красивых снимков.

"Действительно красиво, но... Это поле засеяно одной из зерновых культур, наверное. Тогда, по отношению к основному растению, мак является сорняком, а следовательно его соседство снизит урожайность. Это во-первых. Во-вторых, присутствие мака в собранном зерне несет дополнительные материальные траты, потому что его нужно будет очищать от семян мака", - написала в комментариях Людмила Кушниренко.

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