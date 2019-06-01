Все в крові: НП в метро Києва розбурхала мережу (відео)

Колаж РБК-Україна

Неадеквати напали на хлопця і почали його бити

У п'ятницю, 31 травня, у Київському метро стався жахливий інцидент: невідомі влаштували криваве побоїще. Про це повідомляє Київ Оперативний в соціальній мережі Facebook.

"У метро, на "червоній гілці", при під'їзді до станції метро "Лівобережної" сталася бійка. За інформацією очевидців, двоє п'яних провокували хлопця, репетували матом, хлопець не витримав й почалася бійка. За підсумком - всі в крові, ледве разборонили", - зазначено у повідомленні до відео з місця події.

На відео двоє хлопців нападають на третього і починають його бити. Ці кадри не залишили байдужими та викликали у користувачів бурхливі обговорення:

У нас майже всі чоловіки змінилися, навіть у транспорті жінкам перестали поступатися місцем! Раніше такого не було!

Хоч би хто допоміг хлопцеві...

Подібне, на жаль, стає нормою!

Люди готові розірвати один одного...

Нагадаємо, що у Полтавській області п'яна мати залишила дитину на підвіконні й пішла спати.

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