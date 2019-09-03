Жорстоке вбивство жінки під Харковом: поліція затримала підозрюваного (відео)

Вбивство жінки під Харковом (фото: колаж РБК-Україна)

Поліція затримала чоловіка, який жорстоко розправився зі своєю знайомою

В місті Лозова Харківської області в понеділок, 2 вересня, водій сміттєвоза знайшов тіло жінки з різаною раною на шиї. Зараз правоохоронці вже затримали підозрюваного. Про це повідомляє поліція Харківської області.

У поліції зазначили, що підозрюваним у вбивстві 40-річної жінки виявився раніше судимий за хуліганство 54-річний житель Лозової.

Вбивство жінки під Харковом (фото:hk.npu.gov.ua)

Зловмисник в усьому зізнався і розповів правоохоронцям, що 2 вересня близько опівночі він разом зі своєю знайомою розпивав алкогольні напої в місцевому кафе.

Пізніше вони пішли гуляти вулицями міста. Під час розмови між людьми стався конфлікт, жінка почала ображати чоловіка і сказала йому, що у нього недостатньо грошей.

Вбивство жінки під Харковом (відео: YouTube/ГУ Національної поліції в Харківській області)

Ці слова сильно зачепили чоловіка і коли вони зайшли у двори будинків, він дістав ніж і перерізав горло знайомій. Після цього він викинув тіло в сміттєвий контейнер.

У підсумку тіло вбитої жінки на звалищі знайшов працівник комунального підприємства і викликав поліцію близько 06:40.

Вбивство жінки під Харковом (фото:hk.npu.gov.ua)

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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