Закопали в полі: під Запоріжжям вчинили жорстоку розправу над таксистом (фото)

Вбивство таксиста під Запоріжжям (колаж: РБК-Україна)

Пасажири забрали авто і позбулися тіла водія

В Запорізькій області стався страшний злочин. Пасажири пограбували і вбили таксиста, після чого закопали його тіло посеред поля. Про подію розповів перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

За словами правоохоронця, чоловік на власному авто марки Geely виїхав у ніч з 30 на 31 серпня, щоб заробити на приватних перевезеннях. В цей же час він зник разом з автомобілем.

Вбивство таксиста під Запоріжжям (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Правоохоронцям швидко вдалося з'ясувати, що сталося з таксистом. Двоє чоловіків, віком 35 років і 21 рік, сіли в авто, щоб зробити поїздку "по області". Вони ж і розправилися з чоловіком, закопавши його тіло в полі.

Поліція затримала підозрюваних. У даний момент слідчі займаються з'ясуванням всіх подробиць злочину.

Вбивство таксиста під Запоріжжям (скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

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