Жестокое убийство женщины под Харьковом: полиция задержала подозреваемого (видео)

Убийство женщины под Харьковом (фото: коллаж РБК-Украина)

Полиция задержала мужчину, который жестоко расправился со своей знакомой

В городе Лозовая Харьковской области в понедельник, 2 сентября, водитель мусоровоза нашел тело женщины с резаной раной на шее. Сейчас правоохранители уже задержали подозреваемого. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В полиции отметили, что подозреваемым в убийстве 40-летней женщины оказался ранее судимый за хулиганство 54-летний житель Лозовой.

Убийство женщины под Харьковом (фото:hk.npu.gov.ua)

Злоумышленник во всем признался и рассказал правоохранителям, что 2 сентября около полуночи он вместе со своей знакомой распивал алкогольные напитки в местном кафе.

Позже они пошли гулять по улицам города. Во время разговора между людьми произошел конфликт, женщина начала оскорблять мужчину и сказала ему, что у него недостаточно денег.

Убийство женщины под Харьковом (видео: YouTube/ГУ Національної поліції в Харківській області)

Эти слова сильно задели мужчину и когда они зашли во дворы домов, он достал нож и перерезал горло знакомой. После этого он выбросил тело в мусорный контейнер.

В итоге тело убитой женщины на свалке нашел работник коммунального предприятия и вызвал полицию около 06:40.

Убийство женщины под Харьковом (фото:hk.npu.gov.ua)

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что на популярном украинском курорте в Затоке Одесской области застрелили отдыхающего.

Ранее сообщалось о том, что под Запорожьем изверги учинили жестокую расправу над таксистом.