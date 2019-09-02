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На популярному українському курорті застрелили відпочивальника: подробиці НП (відео)

STYLERПодії    02.09.2019 - 19:37
На популярному українському курорті застрелили відпочивальника: подробиці НП (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Поліція оголосила вбивцю в розшук

На популярному курорті під Одесою сталося вбивство відпочивальника - в одному з кафе у Затоці в ході конфлікту застрелили 29-річного чоловіка з Біляївки. Стрілець після злочину втік, але в ході слідчо-оперативних робіт його особа була встановлена, розповіли 2 вересня у відділі комунікації поліції Одеської області.

До трагедії 1 вересня вночі призвела сварка між потерпілим, який зі своєю дружиною зайшов у бар, та персоналом закладу, які нібито проявляли зневажливе ставлення до жінки.

У конфлікт втрутився один з відвідувачів, який дістав пістолет і двічі вистрілив у чоловіка.

У курортній Затоці в барі застрелили відпочиваючого (Фото: od.npu.gov.ua)

Відпочивальник отримав вогнепальні поранення в груди і помер до приїзду карети "швидкої допомоги".

Відомості по інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу. Підозрюваному інкримінують вчинення умисного вбивства.

Зловмисником виявився 23-річний житель Білгорода-Дністровського. Його оголосили в розшук, правоохоронці вживають заходів щодо його затримання..

Відео: YouTube / Поліція Одеської області

Як повідомлялося раніше, в серпні у курортній Кирилівці під Запоріжжям сталася стрілянина на базі відпочинку в одному з розважальних закладів. В результаті інциденту постраждали троє людей.

Нагадаємо, близько місяця тому в Києві чоловік влаштував стрілянину по перехожих після словесної перепалки через собаки, яка гавкала. В результаті конфлікту постраждали дві жінки та чоловік.

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