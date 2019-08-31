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У США напали на вбивцю Кеннеді: усі подробиці

STYLERПерсони    31.08.2019 - 18:47
У США напали на вбивцю Кеннеді: усі подробиці
Вбивцю Кеннеді Серхана намагалися зарізати - всі подробиці (фото: libguides.com)

Серхан Серхан відбуває довічне ув'язнення за вбивство Роберта Кеннеді в 1968 році

У в'язниці імені Річарда Донована недалеко від Сан-Дієго напали і завдали ножові поранення Серхану Серхану, який в 1960-х застрелив кандидата в президенти США Роберта Кеннеді, пише The Guardian.

Як йдеться в заяві каліфорнійського виправного департаменту, на яке посилається видання, напад стався 30 серпня днем. Офіцери в'язниці швидко відреагували на інцидент, коли виявили його з колотими ранами. Він був доставлений в зовнішню лікарню для надання медичної допомоги. В даний час Серхан знаходиться в стабільному стані.

Також повідомляється, що нападника вже знайшли і ізолювали.

У США напали на вбивцю Кеннеді: усі подробиці

Вбивцю Кеннеді Серхана намагалися зарізати – всі подробиці (фото: theguardian.com)

Як відомо, Серхан був визнаний винним у вбивстві Роберта Кеннеді 6 червня 1968 року, яке відбулося в готелі Лос-Анджелеса відразу після того, як брат вбитого раніше президента Джона Ф. Кеннеді оголосив про перемогу на президентських виборах у Каліфорнії від демократів.

Тоді Серхан сказав, що стріляв у Кеннеді, тому що був розлючений його підтримкою Ізраїлю. Вбивцю засудили до страти, але після тимчасової заборони в Каліфорнії смертної кари вирок був змінений на довічний термін.

Нагадаємо, що раніше дочка Джона Кеннеді стала послом США в Японії.

Також ми писали, що у США помер колишній радник Президента Кеннеді.

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