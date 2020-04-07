Коли в Україні послаблять карантин: у Моз дали відповідь

Карантин в Україні може скоро закінчитися (фото: РБК-Україна)

Якщо люди будуть дотримуватися правил карантину, він може тривати

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня. Спеціальні заходи по профілактиці Covid-19 будуть діяти до 24 квітня. У міністерстві охорони здоров'я розповіли, коли заходи карантину можуть послабитися. Про це в програмі "Свобода слова" розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Чиновник вважає, що якщо люди будуть дотримуватися карантинних заходів - 24 квітня його почнуть потроху послаблювати. У той же час ігнорування превентивних заходів, може призвести до ще більшої кількості інфікованих людей.

"Карантин – це не канікули. Карантин – це превентивні заходи подолання епідемії коронавирусной хвороби на території нашої країни. Слідуючи їм, ми рятуємо життя українців, не навантажуємо систему охорони здоров'я", – сказав Ляшко.

За прогнозом міністра, якщо епідемія не досягне піку, через два тижні країна буде піднімати економіку.

"І через два тижні почнемо піднімати економіку нашої країни. В іншому випадку, якщо ми не будемо дотримуватися карантин, є ризик того, що епідемія не буде стримуватися, і пік захворюваності може піднятися", – попередив Ляшко.

Як ми раніше писали, глава МВС Арсен Аваков повідомив українцям, що карантин в країні може тривати до 15 травня через недотримання людьми необхідних заходів. Його підтримав його радник Антон Геращенко, який зазначав, що карантин повинен бути продовжений.

Скільки в Україні триватиме карантин (YouTube)