Жорстка відповідь: бійці ВСУ потужно вдарили по ворогу на Донбасі (фото)

Бійці ЗСУ до оголошення режиму вогню встигли завдати жорсткий удар по позиціях бойовиків на Донбасі. Фото і деталі опублікували волонтери на сторінці благодійного фонду "Повернись живим" у Facebook.

Бійці 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї ОМБр "Холодний Яр" утримували найгарячіші точки на Донбасі. Зокрема, вони неодноразово захищали ділянку Авдіївської промзони і придушували будь-які провокації супротивника. При цьому вони не допустили втрат серед особового складу.

Фото: facebook.com/backandalive

"Кожен раз, коли ворог відкривав вогонь, у повітря піднімався коптер і фіксував ворожу вогневу точку. Після цього слідувала адекватна відповідь. Точність б'є всі рекорди, якось вранці вдалося загнати в ціль 14 з 19 мін. Завдяки самовідданій роботі мінометників, на яких лягла найважча частина роботи, терористи надовго запам'ятають зиму і літо 2019-го", - розповів колишній боєць батальйону Рустам Мустафаєв.

Фото: facebook.com/backandalive

Він зазначив, що професіоналізм бійців, а також спеціальне обладнання, яке було передано благодійним фондом, допомогли розбити вщент більшість ворожих позицій.

Фото: facebook.com/backandalive

Як пояснили волонтери, осбличчя бійців 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї ОМБр "Холодний Яр" приховані в цілях безпеки.

Фото: facebook.com/backandalive

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у мережу злили дані "їхтамнетів" на Донбасі.

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