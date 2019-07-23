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Воїни ЗСУ показали відео ліквідації позицій ворога та звернулися до українців

STYLERВійна    23.07.2019 - 14:20
Воїни ЗСУ показали відео ліквідації позицій ворога та звернулися до українців
Фото: колаж РБК-Україна

Військові подякували волонтерам та небайдужим за допомогу з дронами і тепловізорами

Військові ЗСУ з 93-ї ОМБР Холодний Яр показали в мережі відео ліквідації вогневої позиції окупантів близько Авдіївської промзони на Донбасі. Вразити цілі з вражаючою точністю вдалося завдяки роботі мінометників та коптерів і тепловізорів, які бійцям передають волонтери. Як повідомили "холодноярці" на своїй сторінці в Facebook, ролик опублікував Роман Мустафаєв з 20-го мотопіхотного батальйону бригади, який воював в тому районі.

Зазначається, що спільні дії командування батальйону, розвідки і мінометного взводу дозволили підрозділу мати майже цілодобове прикриття і можливість миттєво придушувати будь-які ворожі провокації. А ще - утримувати "найгарячішу" ділянка Авдіївської промзони без втрат.

Щойно бойовики відкривали вогонь, у повітря піднімався дрон і фіксував ворожу позицію.

"Після цього була адекватна відповідь. На відео зафіксовано повне знищення вогневої позиції противника. Точність роботи б'є всі рекорди, того ранку вдалося загнати в ціль 14 з 19 хв. Вражає?" - йдеться у публікації.

Також Мустафаєв розповів, що самовіддана робота мінометників змусила окупантів "надовго запам'ятати зиму і літо 2019-го", і тепер бойовикам потрібно відновлювати або будувати заново більшість позицій.

Боєць додав, що завдяки волонтерам "Повернись живим" та людям, які допомагають фонду, підрозділ ЗСУ зміг вивчати ворога вдень і вночі, з повітря і з укриття.

"Знаходити і знищувати орків", - розповів воїн.

 

ЗСУ ліквідували ворожі вогневі позиції під Авдіївської промзоною (Фото: скріншот)

У 93-й бригаді також повідомили, що після публікації відео уражень проросійських сил найманців на новинних сайтах російських видань починається істерика.

"Так-так, саме на російських, а не сайтах кишенькових "республік". Бо на боці "шахтарів" російською зброєю проти України воюють саме росіяни. І ми всі про це давно знаємо. Сотні коментаторів сиплять прокльонами. Погрожують використати відео в міжнародних судах (рішення яких Росія сама ж і не виконує). Обурюються, що обстрілюють і вбивають їхніх співгромадян, родичів і друзів, які по своїй дурості, бажання підзаробити й недалекоглядності вирішили піти зі зброєю на українську землю. Зброєю російського виробництва.

Звичайно, вони б хотіли нас обстрілювати й не отримувати відповіді. А потім під виглядом перемир'я повністю відібрати окупований Донбас. Але так не вийде. Це 93 бригада Холодний Яр ніколи не відступає і завжди повертаєтья!" - написали військові.

Відео: facebook.com/93OMBr

У комментарияк до публікації користувачі мережі захоплюються майстерністю і точність військових, дякують за їхню стійкість та мужесто, а також бажають перемоги над окупантами і просять берегти себе.

  • Якщо скиглять "запоребрики" - значить все правильно. Так тримати!
  • 93-я ви найкращі! Спасибі. Бережи вас Бог. Нехай закінчиться цей кошмар якомога швидше, щоб вам не довелося вертатися в пекло війни. Миру, миру і перемог.
  • Подивився три рази... гріє серце, молодці!
  • Так і треба! Більше відео! Щоб від Камчатки і до Ростова кремлядським Ваням було зрозуміло, що буває з тими, хто лізе на чужу землю!
  • Боги війни! Просто бездоганно! Браво!
  • Профі. Приємно бачити, як наші палять сепарню. І це ж нашим хлопцям прикручують гайки по веденню вогню! А дали карт-бланш... Слава Україні!

Воїни ЗСУ показали відео ліквідації позицій ворога та звернулися до українців

Воїни ЗСУ показали відео ліквідації позицій ворога та звернулися до українців

Воїни ЗСУ показали відео ліквідації позицій ворога та звернулися до українців

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Як повідомлялося раніше, нещодавно в мережі показали відео, як на Донбасі військові ЗСУ за допомогою дрона ліквідували штаб окупантів під Горлівкою в Донецькій області.

Також ми писали про те, що в районі проведення ООС воїни ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів, ліквідувавши чотирьох "ДНРівців". Успішна операція потрапила на відео.

Зараз буде боляче: у мережу злили дані "іхтамнєтів" на Донбасі Одна з найуспішніших операцій: ЗСУ жорстоко покарали бойовиків
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