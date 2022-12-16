Настоящая "Санта-Барбара": скандальный роман британца и украинки получил интересное продолжение

Их история была полна перипетий, а теперь получила новое продолжение.

Еще с мая мы наблюдаем отношения британца и украинки, бежавшей от войны в Англию. Тогда охранник Тони Гарнетт ушел от жены после того, как влюбился в Софию Каркадым из Львова.

Об этом пишет на сайте Daily Mail.

История любви Софии и Тони

После 24 февраля София решила отправиться на программу спонсорства "Дома для Украины" и написала пост в соцсети. Его заметил 29-летний британский телохранитель Тони Гарнетт и предложил девушке помощь.

22-летняя украинка София (скриншот The Sun)

Тони переселил свою шестилетнюю дочь из ее комнаты на двухъярусную кровать вместе с трехлетней сестрой, чтобы освободить место для беженки, несмотря на возражение жены Лорны.

В результате беженец и британец влюбились друг в друга. Муж ушел от 28-летней жены Лорны. Это произошло через 10 дней, когда украинка приехала в его дом.

Дальше все развивалось, как в сериале: София стала терять зрение. Она перенесла инфекцию глаз в Германии по дороге в Манчестер.

После операции на глазах Софии ждало шестимесячное восстановление. В июле девушка частично ослепла, и Тони полностью ее обеспечивал и помогал с лечением.

Тони Гарнетт и София Каркадым (фото: NB PRESS LTD)

Однако уже в сентябре парень покинул украинку, аргументировав это тем, что она не умеет пить, потому что перестает контролировать себя в состоянии опьянения.

Она, по его словам, повредила ножом стену в их съемном доме. Это произошло во время празднования 30-летия Гарнетта. Он даже вызвал полицию, заявив, что больше они не пара.

В результате полиция арестовала Софию за преследование после того, как она проигнорировала приказ держаться подальше от Тони. Она вернулась в Украину, когда ее временный статус беженца истек.

После нападения Софии с ножом Тони собрал ее вещи в мусорные пакеты (фото: dailymail.co.uk)

Однако сейчас пара снова вместе и, вероятно, мы получим еще не одно продолжение истории любви.

Неожиданное продолжение

Тони Гарнетт сообщил, что простил любимую Софию за ее пьяные выходки. Он даже улетел в Украину, чтобы восстановить роман и встретиться с ее семьей.

"Она действительно привлекательная женщина, и всегда есть о чем интересном поговорить. Я хочу знать ее гораздо лучше, и в этот раз мы будем действовать медленнее", - сказал он.

Фото: Тони и София (instagram.com/sonya_dobrvlsk/)

София пообещала любимому, что никогда больше не коснется алкоголя, и с того дня, когда он приехал к ней в Украину, она не коснулась ни одного спиртного напитка.

Тони прилетел в Польшу, а оттуда на автобусе приехал во Львов. Он говорит, что это была не самая приятная поездка.

"Были регулярные отключения электроэнергии, и россияне обстреливали Львов ракетами, когда я был там. К счастью, украинские системы обороны их перехватили", - рассказал он.

Тони и София уже обсуждают будущую свадьбу и даже говорят, что хотят друг от друга детей.

А вот бывшая Тони Лорна не в восторге от воссоединения пары.

"Он хороший папа, но я удивлена, что они снова вместе. Но они заслуживают друг друга, мне кажется", - объяснила она.

Лорна Гарнетт (фото: NB PRESS LTD)