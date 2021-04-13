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МВС застерегло усіх українців від шахрайської схеми: "одного дня жінка попросила про допомогу"

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 16:42
МВС застерегло усіх українців від шахрайської схеми: "одного дня жінка попросила про допомогу" Колаж РБК-Україна: Шахраї атакують українців через соцмережі
Автор: Світлана Мащенко

Українців попередили про шахрайську схему, для якої аферисти використовують месенджери відомих соціальних мереж. Нещодавно жертвою обману стала 53-річна жінка міста Ізяслав Хмельницької області.

Про це розповіли в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

"Друг просить у борг в месенджері? Не поспішайте перераховувати кошти!" - застерегли правоохоронці і нагадали, що після такого звернення варто одразу ж зателефонувати другові і уточнити.

Позаяк саме за такою схемою часто працюють шахраї, які зламують облікові записи користувачів соцмереж. Вони у переписці копіюють манеру і стиль спілкування з близькими та друзями, а потім під вигаданим приводом просять перерахувати кошти.

Жертвою такої схеми стала 53-річна мешканка Ізяслава, яка частенько переписувалася з подругою в соціальних мережах.

"Одного дня жінка попросила про допомогу. Потерпіла, не перевіряючи інформацію, одразу ж попросила номер рахунку і скинула "подрузі" 5,5 тисяч гривень. А наступного дня зателефонувала справжня подруга і повідомила, що її акаунт зламали і практично всім друзям і знайомим вислали повідомлення з проханням перерахувати гроші", - розповіли про схему обману в МВС.

Після цього потерпіла звернулась за допомогою до правоохоронців, які наразі працюють над пошуком зловмисників.

Аби ніколи не потрапити на такий гачок, треба завжди телефонувати тому, хто просить у вас гроші через різноманітні месенджери.

Раніше ми писали, що шахрай хотів "кинути" українця через "Нову пошту", але щось пішло не так.

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