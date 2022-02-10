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Глоба назвав знаки Зодіаку, яких в 2022-му чекає несподіваний поворот долі

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Четвер 10 лютого 2022 05:50
Глоба назвав знаки Зодіаку, яких в 2022-му чекає несподіваний поворот долі Фото: Гороскоп 2022 від Павла Глоби (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2022 рік розповість, кому зі знаків Зодіаку пощастить зустрітися з важливими життєвими змінами і доленосними поворотами в цей період. Астрологічний прогноз склав відомий астролог Павло Глоба, назвавши трьох щасливчиків серед представників зодіакального кола.

Про це пише Rsute.

Рак

Глоба прогнозує, що вже в першій половині Ви отримаєте несподіване підвищення або велику надбавку. Але не слід довіряти незнайомцям в цей період, тільки рідні люди не підведуть.

У відносинах може виникнути непорозуміння, тому уникайте сварок будь-яким шляхом.

Скорпіон

Рік Тигра принесе вам грандіозні зміни, але, на жаль, не всі вони будуть мати позитивний характер. Глоба радить не зациклюватися на негативі, а приділити час своєму розвитку, стати наполегливіше, сміливіше. Тоді вам усміхнеться удача.

Приділіть також особливу увагу відносинам, щоб налагодити зв'язок зі своїм партнером.

Риби

Несподіваний поворот долі чекає представників цього знака. У сім'ї і в любові все буде відмінно, а в професійному плані також чекають поліпшення.

Звертайте увагу на знаки долі і поради близьких, вони допоможуть вам прийняти вірне рішення в складних ситуаціях.

Раніше ми писали про негативні риси всіх знаків Зодіаку, які мріють їм знайти любов.

Також астролог Аріна Артурівна розповіла всім знакам Зодіаку, що їх чекає в лютому 2022.

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