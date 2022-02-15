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Глоба назвав знаки Зодіаку, для яких березень 2022 вирішить все: наближається час змін

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Вівторок 15 лютого 2022 06:07
Глоба назвав знаки Зодіаку, для яких березень 2022 вирішить все: наближається час змін Фото: Гороскоп на березень 2022 від Павла Глоби (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2022 розповість про три знаки Зодіаку, для яких початок весни стане вирішальним життєвим періодом. Знаменитий астролог Павло Глоба розповів, кому більше всіх пощастить в період, коли весна змінить зиму.

Про це пише Tvcenter.

Близнюки

Павло Глоба прогнозує, що перший місяць весни принесе "вітер змін" в життя Близнюків. Прийшов час робити висновки і закривати старі сторінки життя, і вам слід бути до цього готовим. Особливо вам пощастить в роботі і кар'єрі, де сприятливі дні будуть супроводжувати безлічі нових справ. А ось в особистому житті все буде не так гладко.

Рак

На початку весни, коли природа почне розквітати, раків чекають позитивні події. Ви зможете побалувати себе шопінгом або дорогими подарунками. У березні велика ймовірність початку нових романтичних відносин. Самотні представники знака зустрінуть схожу на себе людину, а у сімейних раків зміцняться узи шлюбу.

Скорпіон

Представники цього знака на початку весни зважаться на зміни. Швидше за все вийде переїхати в нове житло або купити нерухомість. У фінансах стабільності очікувати Скорпіонам не варто, але коштів на прості потреби цілком буде вистачати.

Раніше ми писали, які Знаки Зодіаку є найкращими в сексі і відносинах. Астрологи назвали кращих коханців.

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