Росіяни перевдягаються у форму ЗСУ: з якою метою

Російські окупанти перевдягалися у форму українських військових з білими пов’язками при штурмі в районі населеного пункту Піски Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, при штурмі в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах", - сказано в ньому.