У ПАР жінка народила відразу 10 дітей: спливли несподівані факти про жінку

У ПАР 37-річна жінка народила відразу 10 дітей і побила світовий рекорд Гіннеса. Під час вагітності лікарі у Гозіам Тамари Сітхоле нарахували всього 8 малюків, але при пологах їх виявилося більше.

Як повідомляє видання The South African , в ПАР влада почала розшукувати рекордсменку, але виявити її не змогла.

Інформація про матір-рекордсменку розлетілася по всіх ЗМІ та соціальних мережах. Жінка стала першою мамою десяти немовлят одночасно. Жінці провели кесарів розтин на 29 тижні вагітності, щоб зберегти життя все малюкам.

Однак влада ПАР повідомляє, що немає ніяких даних про факт таких пологів і ніяких записів про матір вони не виявили. Нібито вони перевірили всі лікарні провінції Гаутенг, а також записи в актах народження.

"Уряд звернув увагу на повідомлення в ЗМІ та соціальних мережах, в яких стверджується, що жінка з Південної Африки народила 10 дітей і, як повідомляється, побила світовий рекорд. Народження немовлят приписують жінці, на ім'я Гозіам Тамара Сітхол з провінції Гаутенг. Уряд не може підтвердити факт такого народження в медустановах країни", - повідомила урядовий керівник зі зв'язків з громадськістю Фумла Вільямс.

В уряді ПАР припустили, що батьки можуть хотіти залишатися в тіні через культурні та традиційні переконання.

Як пізніше повідомила тітка немовлят, малюки знаходяться в інкубаторах і борються за своє життя, а їх мама відновлюється після важких пологів. Тема народження цих дітей дуже делікатна і поки громадськість повинна проявити більше поваги та розуміння до ситуації.

"Це наше рішення. Люди почали сумніватися в народженні цих дітей, але вони народилися. Мама життєрадісна і сильна людина, вона не хоче, щоб люди дивилися на її страждання. Люди полюють на цих дітей і перевіряють їх реєстрацію в органах внутрішніх справ", - заявила Тембіса Тен.

Родичка додала, що вся інформація про дітей і їх мамі обов'язково буде розказана, але тільки після того, як їх здоров'я прийде в норму.