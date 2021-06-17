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Чоловік жінки з ПАР, яка відразу народила 10 дітей, не вірить в їх існування (фото)

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Четвер 17 червня 2021 22:37
Чоловік жінки з ПАР, яка відразу народила 10 дітей, не вірить в їх існування (фото) Фото: жінку, яка народила 10 дітей запідозрили у брехні (Thobile Mathonsi/African News Agency)
Автор: Тетяна Самарук

37-річна жінка з ПАР народила відразу 10 дітей і встановила світовий рекорд Гіннеса. Однак, батько немовлят засумнівався, що жінка дійсно народила скільки дітей та закликав припинити жертвувати гроші породіллі.

Про це повідомляє видання New York Post.

Так, Госіаме Тамара Сітхоле народила 7 хлопчиків і 3 дівчаток. Батько немовлят, безробітний Тебохо Цотеці досі не бачив дітей, хоча від часу пологів минув понад тиждень. Також він закликає припинити жертвувати гроші породіллі.

За словами Цотеці, востаннє він бачив дружину 7 червня, коли її терміново доправили до лікарні в Преторії, де в неї, начебто, народилося 10 дітей, що стало новим рекордом. Чоловік припускає, що немовлят не існує, оскільки робив кілька спроб відвідати свою дружину, але вона не розкрила йому свого місця перебування та стану дітей.

Чоловік жінки з ПАР, яка відразу народила 10 дітей, не вірить в їх існування (фото)Фото: жінку, яка народила 10 дітей запідозрили у брехні (Thobile Mathonsi/African News Agency)

У відповідь Сітхоул розповіла південноафриканській пресі, що сім’я її чоловіка прагне використовувати її та немовлят для отримання фінансової вигоди. Саме тому вона не розкриватиме їх місця перебування, поки не буде для цього готова.

Однак, жоден лікар не зміг підтвердити офіційно факт народження 10 немовлят одночасно, а також не з'явилися фотографії новонароджених у Південній Африці.

Раніше ми повідомляли, що спливли несподівані факти про жінку з ПАР, яка відразу народила 10 дітей.

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