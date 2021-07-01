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Київ різко підняв ціни на парковку: нові тарифи

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Київ, Четвер 01 липня 2021 16:57
Київ різко підняв ціни на парковку: нові тарифи Фото: парковка в Києві подорожчала (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: РБК-Україна

З 1 липня Київ різко підняв ціни на парковку в центральній частині міста і прилеглих до неї районах. Одна година паркування на муніципальному майданчику в центрі подорожчала з 10 до 35 гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

У I зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість однієї години паркування становитиме 35 гривень. А в II зоні, на прилеглих до центру територіях, - 25 гривень. У спальних районах вартість залишається без змін - 5 гривень на годину.

За несплату водіїв штрафуватимуть у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони, тобто на 700, 500 або 100 гривень відповідно.

Оплата за паркування здійснюється через додатки "Київ Цифровий", "Приват 24", Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою парковку можна оплатити тільки в терміналі Easy Pay.

У вихідні дні, а також в робочі дні з 22:00 до 08:00 парковки залишаються безкоштовними.

Перші два тижні липня інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату за новими тарифами. На час роз'яснювальної роботи на лобовому склі залишатимуть пам'ятку з розмірами штрафів та порядком оплати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть розширити повноваження інспекторів з паркування.

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