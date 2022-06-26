Жінка врятувалася з тваринами з Сєвєродонецька, але потрапила під обстріл в Києві (відео та фото)

Ця жінка приїхала в "більш спокійний" Київ зі своїми тваринами - собакою, старим котом та двома молодшими кішками. Тепер вона сидить в сльозах під зруйнованим будинком в Києві. Поруч з нею її домашні улюбленці.

З будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

З-під завалів витягли тіло чоловіка без ознак життя. Імовірно, це батько врятованої дівчинки. Дитину разом з матір'ю госпіталізували. Жінка виявилася громадянкою РФ, яка тривалий час проживає у Києві.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Ще одна ракета влучила в дитячий садок. Тепер на місці дитмайданчика глибока вирва.

Фото: Постраждалий дитячий садок