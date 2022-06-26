RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жінка врятувалася з тваринами з Сєвєродонецька, але потрапила під обстріл в Києві (відео та фото)

Скріншот відео: Жінка врятувалася з тваринами з Сєвєродонецька, але потрапила під обстріл в Києві
Автор: Світлана Мащенко

У Києві вранці 26 червня пролунало чотири вибухи, в результаті чого загинув чоловік, кілька людей госпіталізовано, серед них і семирічна дівчинка. Одна з евакуйованих - жінка, що рятувалася зі своїми тваринами з Сєвєродонецька. Але й тут її знайшла російська ракета.

Дивіться нижче в матеріалі Styler фото та відео.

Ця жінка приїхала в "більш спокійний" Київ зі своїми тваринами - собакою, старим котом та двома молодшими кішками. Тепер вона сидить в сльозах під зруйнованим будинком в Києві. Поруч з нею її домашні улюбленці.

З будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

З-під завалів витягли тіло чоловіка без ознак життя. Імовірно, це батько врятованої дівчинки. Дитину разом з матір'ю госпіталізували. Жінка виявилася громадянкою РФ, яка тривалий час проживає у Києві.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Ще одна ракета влучила в дитячий садок. Тепер на місці дитмайданчика глибока вирва.

Фото: Постраждалий дитячий садок

Наразі Сєвєродонецьк зруйновано на 90%. Виїхати можна через окуповані райони. Російські війська повністю захопили місто.

Також стало відомо, звідки саме були випущені по Києву російські ракети.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСєвєродонецьк