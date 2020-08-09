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У Києві маршрутник протаранив тролейбус через "погоню за пасажирами" (фото)

Київ, Неділя 09 серпня 2020 12:10
У Києві маршрутник протаранив тролейбус через "погоню за пасажирами" (фото)
У Києві маршрутка протаранила тролейбус через пасажирів (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Водій маршрутки не впорався з керуванням і врізався в тролейбус

У Києві маршрутка протаранила тролейбус через потенційних пасажирів. Як повідомляється, інцидент стався на одній із зупинок на проспекті Відрадний. Очевидці зазначили, що подія сталася через прагнення маршрутника не упустити потенційних пасажирів.

Як повідомляється в публікації в співтоваристві "Київ Оперативний" в Facebook, інцидент стався 8 серпня вдень.

"У гонитві за пасажирами. Ось так водій маршрутки ганяє за пасажирами, що готовий в'їхати в тролейбус. Проспект Відрадний, 28", - йдеться у підписі до знімків.

У коментарях користувачі відзначають, що це вже не перший схожий випадок.

"Зі мною була така ж ситуація восени, водій 401 маршрутки в'їхав дзеркалом у вікно 39 тролейбуса, прямо біля моєї голови. Пощастило, що не в голову", - написала користувачка Анастасія.

Користувач Микола підкреслює, що така ситуація на дорогах в столиці спостерігається щорічно.

"Цей цирк вже роками спостерігається. Їде тролейбус або автобус, а попереду маршрутка летить", - зазначив він.

Раніше ми писали, що водій маршрутки цинічно обійшовся з людиною з інвалідністю.

Також повідомлялося, що в Києві після зіткнення автомобіля з маршруткою, пасажири ледь не загинули у вогні.

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