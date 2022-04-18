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Жінка з Гостомеля показала, що залишили в її квартирі "гості"-окупанти

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Гостомель, Понеділок 18 квітня 2022 12:11
Жінка з Гостомеля показала, що залишили в її квартирі "гості"-окупанти В одній з квартир Гостомеля окупанти справляли нужду на підлозі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Гостомель Київської області звільнений від окупантів, але повернулися люди продовжують дивуватися звірствам російських солдатів в квартирах. Так, військові РФ розносили на шматки житла, виносили з них цінні речі і вели себе, як свині.

Одне з таких відео наслідків перебування "визволителів" показали в мережі.

Що накоїли окупанти

У ролику показується дорога додому жінки, яка повертається туди на машині.

Потрапивши в квартиру, вона була шокована бардаком по всій квартирі. Дикі окупанти "справляли нужду" на балконі, проігнорувавши туалет. Господиня також показала награбовану техніку, яку похапцем забули у неї окупанти.

Також вони змалювали стіни примітивними обзиваннями. Судячи з усього, їх розвиток залишився на рівні школярів.

Порожні пляшки від алкоголю валяються по квартирі скрізь, російські солдати без нього існування не уявляють.

Як ми раніше писали, пенсіонерка з-під Чернігова розповіла про звірства окупантів.

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Гостомель
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