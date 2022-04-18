Женщина из Гостомеля показала, что оставили в ее квартире "гости"-оккупанты

Гостомель Киевской области освобожден от оккупантов, но вернувшиеся люди продолжают удивляться зверствам российских солдат в квартирах. Так, военные РФ разносили в клочья жилища, выносили из них ценные вещи и вели себя, как свиньи.

Одно из таких видео последствий пребывания "освободителей" показали в сети.

Что натворили оккупанты

В ролике показывается дорога домой женщины, которая возвращается туда на машине.

Попав в квартиру, она была шокирована бардаком по всей квартире. Дикие оккупанты "справляли нужду" на балконе, проигнорировав туалет. Хозяйка также показала награбленную технику, которую впопыхах забыли у нее оккупанты.

Также они обрисовали стены примитивными обзывательствами. Судя по всему, их развитие осталось на уровне школьников.

Пустые бутылки от алкоголя валяются по квартире везде, российские солдаты без него существования не представляют.