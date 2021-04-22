Дружина Тищенка вперше висловилася про скандальну вечірку: "впевнена, ви зрозумієте мене"

Дружина народного депутата Миколи Тищенка Алла Барановська, чий день народження відзначали на скандальній вечірці в київському готелі Fairmont під час жорсткого карантину, вперше прокоментувала резонансну історію, та відповіла на звинувачення в мережі в порушенні обмежень.

Дружина політика вирішила розставити всі крапки над "і", й детально розповіла про свій "закритий" день народження, на який зібралися близькі, більшість з яких вже перехворіли на COVID-19.

"Для всіх напишу перший і останній раз. Мій ДН був закритим, зібралися тільки близькі, вузьке коло трохи понад 20 осіб, проходив у номерах готелю, а не в ресторані, як писали деякі ЗМІ, не розібравшись і хайпуючи. Кожен запрошений гість здав тест на Ковід. Я вам скажу, що вже 99% з них з антитілами", - зазначила Барановська, відповідаючи на питання одного з підписників "Чому ви вважаєте, що маєте право порушувати локдаун?"

Вона додала, що не хворіла на коронавірус, але двічі на тиждень регулярно здає тести про всяк випадок, оскільки по роботі контактує з людьми.

"Щодо законності. Адвокати та юристи давно дали відповідь на ваше запитання і розклали все по поличках", - заявила дружина депутата.

Також вона висловила надію, що Київ можуть незабаром перевести в "помаранчеву" зону карантину, адже в столиці покращилася ситуація з епідемією.

"На випади людей в мережі, які знати мене не знають: всі свої витрати я декларую згідно з чинним законодавством України, яку б нісенітницю не несли блогери, які й гривні не віддали в бюджет України", - наголосила Барановська.

Модель пише, що їй "дуже шкода", що вечірка в готелі "зачепила почуття деяких українців".

"У мене не було наміру викликати подібні емоції, і своє приватне життя я навмисно не висвітлюю. Я не бачила багатьох близьких більше 2-х років, і вони зробили мені подарунок, прилетівши до Києва. Давайте без хайпу, гучних фраз і звинувачень. Моє приватне життя закрите. Я не випинаю його і поважаю приватне життя інших людей. Впевнена, що ви зрозумієте мене. І питання на цьому закрите", - уклала дружина Тищенка.