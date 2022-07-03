Прем'єр Австралії анонсував нові санкції для Росії

Про це заявив австрійський прем'єр Ентоні Албаніз повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського .

"Ми також знімемо мито на українські товари та оголосимо додаткові санкції проти Росії, а також заборонимо імпорт російського золота, щоб Росія не могла фінансувати цю війну" - сказав прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

Він додав, що Австралія буде оголошувати додаткові санкції проти Росії. Зокрема, це заборона на подорожі 16 російським міністрам та олігархам.