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Прем'єр Австралії анонсував нові санкції для Росії

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Україна, Неділя 03 липня 2022 19:23
Прем'єр Австралії анонсував нові санкції для Росії Фото: премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албенізі (flickr.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Австралія заборонить імпорт російського золота, щоб Росія не могла фінансувати війну.

Про це заявив австрійський прем'єр Ентоні Албаніз повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

"Ми також знімемо мито на українські товари та оголосимо додаткові санкції проти Росії, а також заборонимо імпорт російського золота, щоб Росія не могла фінансувати цю війну" - сказав прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

Він додав, що Австралія буде оголошувати додаткові санкції проти Росії. Зокрема, це заборона на подорожі 16 російським міністрам та олігархам.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом.

Перед цим австрійський політик побував в Бучі, Ірпені та Гостомелі.

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