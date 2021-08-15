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Остапчук в Греції пообнімався і повечеряв з Кіркоровим: спливло відео

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Греція, Неділя 15 серпня 2021 10:42
Остапчук в Греції пообнімався і повечеряв з Кіркоровим: спливло відео Фото: Володимир Остапчук (elle)
Автор: Світлана Мащенко

Шоумен Володимир Остапчук з другою дружиною Христиною вирушив на відпочинок на грецький острів Крит. Пара зупинилася в курортному селищі Аніссарас, де несподівано зустрілася з Філіпом Кірокоровим.

Фото і відео з російським суперстар з'явилося в Instagram у дружини Володимира Христини Горняк.

Як виявилося при спілкуванні, Остапучки - великі шанувальники Філіпа Бедросовича. Вони разом вирушили на вечерю, заодно поінтригувавши дописувачів опитуванням, з ким же вони проведуть вечір.

Увечері в суботу, 14 серпня Христина порадувала шанувальників відео, на якому Кіркоров дивиться її Instagram, з'ясовуючи, на кого ж вона підписана.

На фото нижче щасливі Володимир і Христина обіймаються з Філіпом.

Остапчук в Греції пообнімався і повечеряв з Кіркоровим: спливло відео

Цікаво, що російський поп-король знає наших знаменитих чоловіків-красенів - Даніеля Салема і Сергія Мельника. Філіп жартома пожурив Володимира, що він погано дивиться за дружиною, поки та дивиться за іншими чоловіками.

Нагадаємо, що телеведучий Володимир Остапчук і нотаріус Христина Горняк одружилися в жовтні 2020-го року незабаром після скандального розлучення шоумена з першою дружиною Оленою Войченко.

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Володимир Остапчук
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