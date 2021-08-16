Дружина Остапчука виправдалася за сімейну вечерю із забороненим в Україні Кіркоровим

Дівчина стверджує, що з Філіпом вони зустрілися абсолютно випадково. Як виявилося, він також відпочиває в курортному селищі Аніссарас, де в одному з готелів зупинилися Остапчуки.

І хоча Кіркорову в Україну в'їзд заборонений за заяви на підтримку анексії Криму, регулярні концерти на окупованому РФ півострові, Христина Горняк абсолютно спокійно відповідає, що, мовляв, з поп-королем Володимир спілкується давно (до цього часу лише онлайн), та й взагалі Філіп Україну любить.

"З Філіпом був знайомий Вова, до речі, тільки онлайн, і ось вчора виявилося, що ми відпочиваємо один від одного в 30 хвилинах. Вирішили повечеряти разом!"- написала Христина.

Про поп-короля дівчина відгукується тепло. Каже, що він "дуже відкрита весела людина", вони багато сміялися, а сама Христина "купалася" в компліментах від нього.

Тему політики чи релігії, за словами Горняк, вона ніколи не обговорює. Але від Філіпа почула, що "Україну він дуже любить".

Скріншот: Христина Остапчук пояснилася за зустріч з Кіркоровим у Греції