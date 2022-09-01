Українські зірки відвели дітей до школи: милі фото зі свята 1 вересня

1 вересня діти українських співаків, акторів і ведучих, як і всі школярі країни, вирушили на урочисту лінійку з нагоди початку навчального року.

Як діти зірок відзначають День знань сьогодні, в умовах воєнного стану, - дивіться у фотопідбірці Styler .

Григорій і Христина Решетніки

Телеведучий відправив до школи своїх двох синочків, які "вже не могли дочекатися цього дня", бо "скучили за спілкуванням і навчанням".

"Вітаю всіх діток і батьків з початком нового навчального року. В ці непрості для країни часи, ми маємо робити усе можливе, аби діти здобували освіту та розвивалися. Це дуже важливо. Бо маленькі українці та україночки найталановитіші діти в світі", - написав ведучий.

Діти Григорія Решетніка (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

До слова, дружина телезірки, журналістка Христина написала, що "діти чекали цього моменту іще з 24 лютого".

"Вони постійно питали, коли війна закінчиться і вони зможуть зустрітися з друзями. Війна ще не скінчилась, на жаль. Але навчатися дітям просто життєво необхідно!" - додала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Військові і розбиті вікна: як проходить 1 вересня в окупованому Маріуполі

Христина Решетнік з дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Оля Цибульська

Співачка, яка днями вперше за 20 років показала обличчя свого чоловіка, відправила сина Нестора до другого класу.

І показала у зворушливому відео, як проходить 1 вересня у його школі.

Юлік

Шоумен Юлік відправив 6-річного сина Дениса до першого класу.

"На порозі двері у доросле, самостійне життя. Ми й не встигли помітити, як ти став дорослим. Школа - це та друга сім’я, яка навчить найголовнішому - стояти за себе. Нехай твої, Денисе, шкільні роки будуть найщасливішими, а ми у цьому з мамою тобі допоможемо!" - щемливо підписав фото артист.

Для навчання свого сина Дениса Назарій Гук обрав державну школу у Львові.

Юлік з сином (фото: instagram.com/julikofficial)

Юлія Саніна

Фронтвумен The Hardkiss зізнається, що із початком цього навчального року пов‘язано безліч переживань.

"Стільки чужих думок, стільки різних варіантів. Тож, який би вибір ви не зробили, нехай для вашої дитини він буде найкращим! Ми з Даніком бажаємо усім дітям безпечного навчання, нехай воно буде в радість не зважаючи ні на що", - написала Саніна і додала, що її син Даня, який пішов у другий клас, у момент зйомки слухав у навушниках Papa Roach.

Юлія Саніна з сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Лілія Ребрик

Донька актриси і телеведучої Діана буде навчатися онлайн. Але, судячи з усього, святковий настрій у дівчинки присутній - п'ятикласниця файно нарядилася до 1 вересня.

Донька Лілії Ребрик (instagram.com/stories/liliia.rebrik)

Камалія

Співачка Камалія у Instagram поділилася шкільними фото своїх доньок. Артистка згадує, що три роки тому, коли дівчата йшли у перший клас, усю родину "переповнювали почуття, хвилювання, страх перед новим".

"Та які ж ми були щасливі! Молюсь, щоб усі українські дітки були щасливі і дуже скоро зустрілись з однокласниками в рідній школі в мирній незалежній Україні", - написала дружина Мохаммада Захура.

Камалія з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Зауважимо, що не всі зіркові батьки відпустили своїх дітей на офлайн-навчання.

Зокрема, хореограф і переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова написала в Instagram, що "так і не наважилась відпустити доньку в школу".

"Я поки не розумію як саме ми налагодимо шкільне навчання, але так точно я не зможу! Шановні батьки, благаю вас бути уважними, тим більше, чиї діти все ж пішли у школу офлайн. Будь ласка, дотримуйтесь усіх необхідних заходів правил безпеки ваших дітей! Бережіть себе і своїх дітей!" - звернулася Ілона до українців.

"Моє серце просто розривається від смутку і болю, що в наших дітей забрали дитинство, забрали їх нормальне життя... Це просто жах! Я не вірю, що ми мусимо далі готувати дітей не до навчання, а до того, як вижити у разі чого", - написала також зірка.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Також слід пам'ятати, що діти багатьох селебретіз виїхали за кордон, де вступили до навчальних закладів.

Наприклад, донька Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко вчиться у Великій Британії, донька Лідії Таран - у Франції, сини Тараса Тополі і Alyosha пішли до американської школи, а діти Сергія Бабкіна 1 вересня святкують у німецькій Школі Монтессорі.

Але всі зірки кажуть: як тільки-но Україна переможе окупантів, то їхні діти відразу повернуться до рідних міст і сядуть за парти українських шкіл.

Олена Зеленська вітає з 1 вересня

Додамо, що перша леді Олена Зеленська сьогодні чуттєво привітала усіх з Днем знань.

Зокрема дружина президента наголосила, що "коли діти вчаться, наша країна перемагає, вона сильнішає знаннями та мріями".

"Тож я вітаю всіх нас із початком нового навчального року. Не лише дітей, батьків та освітян. Це свято важливе для всіх українців, адже українського Першого дзвоника могло б не бути. Української школи, у якій вивчають Лесю й Франка. Уроків рідної мови та рідного краю. Могло б не бути історії України. Принаймні так нам погрожували в лютому… А сьогодні ми відзначаємо українське 1 вересня", - написала вона.

Зеленська також подякувала нашим захисникам, завдяки яким - нехай у частині шкіл - цей дзвоник пролунає наживо. Також висловила подяку вчителям, які ведуть уроки онлайн і у сховищах.

"Успішного нам навчального року попри все. Повертайтеся до навчання, любі діти. Поки ми повертатимемо вам нормальне життя", - додала перша леді.