Не радник голови ОП чи його замів. Подоляк розповів, яку посаду має Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Telegram .

"Пан Арестович дійсно не є ані радником глави ОПУ, ані радником будь-кого з його замів. Він так багато говорить, що ми зробили його… радником всього Офісу разом. Саме так його посада і звучить (по складах: "радник Офісу президента України"). Яким він офіційно і рахується згідно посадового розкладу", - написав Подоляк.

Зазначимо, що раніше ЗМІ надсилали запит в ОП, у якому просили надати перелік радників керівництва Офісу президента. Арестовича немає у списку ні штатних, ні позаштатних радників голови ОП Андрія Єрмака чи його заступників.