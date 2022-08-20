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Не радник голови ОП чи його замів. Подоляк розповів, яку посаду має Арестович

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Субота 20 серпня 2022 19:09
Не радник голови ОП чи його замів. Подоляк розповів, яку посаду має Арестович Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Офіційна посада Алексія Арестовича значиться, як радник Офісу президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Telegram.

"Пан Арестович дійсно не є ані радником глави ОПУ, ані радником будь-кого з його замів. Він так багато говорить, що ми зробили його… радником всього Офісу разом. Саме так його посада і звучить (по складах: "радник Офісу президента України"). Яким він офіційно і рахується згідно посадового розкладу", - написав Подоляк.

Зазначимо, що раніше ЗМІ надсилали запит в ОП, у якому просили надати перелік радників керівництва Офісу президента. Арестовича немає у списку ні штатних, ні позаштатних радників голови ОП Андрія Єрмака чи його заступників.

Додамо, що з грудня 2020 року Арестович обіймав посаду позаштатного радника голови ОП.

Проте у січні Арестович оголосив про звільнення з Офісу президента. Тоді ЗМІ повідомляли, що він не підписував документів про звільнення.

Наприкінці липня в ефірі "Фейгін. Live" він зазначив, що не звільнявся з посади радника голови ОП.

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Ірина Подоляк Олексій Арестович
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